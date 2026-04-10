宏福苑聽證會｜物管公司為消防水缸鋪磚暫代食水缸 消防處：若早知構思 絕不批准
更新時間：16:56 2026-04-10 HKT
發佈時間：16:56 2026-04-10 HKT
發佈時間：16:56 2026-04-10 HKT
大埔宏福苑火災獨立委員會今日（10日）舉行第10場聽證會。會上揭露宏業工程公司申請消防裝置關閉通知書（SDN），為消防水缸「鋪磚仔」，臨時改裝為食水缸。消防處助理處長（牌照及審批）姜世明強調，相關做法不常見亦不合規，更可能影響滅火能力，明言「若早知有此構思，我絕不會批准。」
置邦物管公司人員早前在聽證會引述宏業方面指出，若要維修食水缸，需要先有替代水缸，而消防水缸「鋪磚仔」後便可作為臨時食水缸，以便騰空食水缸進行維修。姜世明指，相關做法不常見，亦不合規，他指出，食水缸與消防水缸的容量可能差異甚大，而且市面上有纖維缸等多種替代方案，形容「若早知有此構思，我絕不會批准。」
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他續指，消防水缸原用於滅火救援，若改為供應食水，將導致消防用水量減少，加上補水未必及時，可能影響緊急情況下的滅火能力。姜指出，若申請人要求停止消防裝置運作，並以消防水缸代替食水缸，同時表明停用時間較長，消防不應批准該類申請。
記者: 黃子龍 趙克平
攝影：陳浩元
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