啟德醫院｜10月分階段開展專科門診等服務 急症室預計2028年啟用

政府今日( 10日 )刊憲，將啟德發展區新急症醫院正式命名為「啟德醫院」。新醫院今年10月分階段開展家庭醫學診所、專科門診、專職醫療等服務，預計每日服務2、3000人次；住院、手術及急症室則預計2028年投入服務。

九龍中醫院聯網總監張復熾、九龍醫院聯網總行政經理（規劃及發展）周寶玲及九龍醫院聯網行政事務總經理雷沛然下午召開傳媒簡介會，介紹醫院的服務開展時間表及設施。

首間公院提供5G-A通訊網路 覆蓋全部5座大樓

啟德醫院納入九龍中醫院聯網，服務範圍覆蓋油尖旺、黃大仙、九龍城、觀塘區，是本港最大公立醫院，總建築樓面面積50萬平方米，有2400張病床；藥劑部面積位公院之最，應用「全自動配藥系統」，提高配藥效率。新醫院設直升機坪，運送病人接受緊急服務；同時是首間公院提供5G-A通訊網路，覆蓋全部5座大樓。

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記者: 蕭博禧

攝影: 何君健