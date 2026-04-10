宏福苑聽證會｜消防處提六大修訂方向 涵蓋關閉設備審批、管理公司問責及定額罰款

宏福苑大火聽證會今日（10日）為第十天，消防處長助理處長（牌照及審批）姜世明在聽證會上作供，因應宏福苑火災，消防正從六大方向進行修訂，加強樓宇消防安全。

循六大方向進行修訂加強樓宇消防安全

姜世明表示，未來任何關閉消防設備的操作，必須事先取得消防批准，並賦予法定權力，以審視關閉設備的具體情況，並確認是否有足夠的替代措施，保障大廈居民的消防安全。 他續指，現時大廈管理公司並非明確的消防設施責任人，相關法律責任主要由業主立案法團或個別業主承擔。他指參考《升降機及自動梯條例》，將管理公司納入法定責任範圍，確保消防設施時刻保持有效運作。 姜世明又指，為加強執法的約束力，消防提出針對消防設施或主動式消防系統違規事項的定額罰款機制。他相信，定額罰款能夠使執法更具效力及阻嚇性，從而更有效保障整體的消防安全水平。 現時承辦商分為三個級別，註冊數量約1000個，修例方向要求承辦商或專業機構在指定期限後續牌。 加大消防處的執法權力 姜補充，消防正研究加重刑罰，現時《消防裝置承辦商規例》，最高刑罰5萬，但沒有監禁，他認為應加強法例阻嚇性。

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消防處每年接6萬份年檢核對表 抽300份作抽樣調查

姜世明又提到，現行年檢核對表雖然未有要求註冊承辦商遞交，但相關紀錄必須妥善存檔七年，以便消防處隨時查閱。消防處每年會從全港約六萬幢須進行年檢的大廈中，抽樣調查約三百宗年檢個案，以確保承辦商履行責任。

姜續指，該30萬份證書中，約有兩萬份、食肆餐廳、酒店賓館及演唱場地等，相關處所在續牌或申請牌照時會由消防處一併跟進，強調「呢度份份都會跟」。

另外，在消防審查工作方面，消防處每年接獲約三千宗與消防設備相關的投訴，處理時會派員到實地視察，並與相關證書內容比對。至於約三萬份顯示損壞的證書，當中約二千宗個案會安排實地審視。消防處亦會每年隨機抽樣約一萬套消防系統，實地檢查其運作狀況。此外，針對有違例計分紀錄的承辦商，每年會抽樣巡查約一千個工程項目，相關巡查歸入「核實巡查」類別。

記者：黃子龍、趙克平