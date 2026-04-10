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消息：阿士東維拉今夏8.7訪港 料啟德主場館對戰德甲班霸拜仁慕尼黑

社會
更新時間：14:24 2026-04-10 HKT
發佈時間：14:24 2026-04-10 HKT

去年夏天多支足球勁旅來港獻技後，本港有望再迎來頂級賽事。據《星島頭條》早前報道，英超球隊阿士東維拉正計劃於今年8月訪港，並與一支德甲球隊進行表演賽。據了解，維拉暫定於8月7日抵港，比賽場地預計為啟德體育園主場館，主辦方將同步舉辦多項周邊活動，並邀請球迷會會員參與。

至於維拉的對手，據了解，將是一支德甲球隊，較大機會為德甲班霸拜仁慕尼黑。事實上，早於去年11月已有消息傳出，拜仁計劃在2026年8月進行亞洲之旅，並將香港站納入行程之中 。

去年夏天，香港迎來連場國際足球盛事，其中「香港足球盛會2025」於7月在啟德體育園舉行，利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺四大歐洲豪門齊集香港，兩場比賽合共吸引近10萬名球迷入場，當中熱刺對阿仙奴的「北倫敦打吡」更創下啟德主場館近5萬人的單場入場人數紀錄 。其後，更有由C朗拿度領銜的沙特阿拉伯球會艾納斯訪港，出戰沙特超級盃，進一步推高本地足球熱潮 。

記者：黃子龍

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