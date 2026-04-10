疑卸貨衝突被毆貨車司機欲認罪 官表同情押後待其與律政司商討

兩貨車司機去年9月在沙田中心附近疑因卸貨起爭執，其中譚姓貨車司機與同行運輸工人涉圍毆楊姓貨車司機，楊姓貨車司機則涉嫌亮𠝹刀還擊，3人被控襲擊傷人等4罪。辯方今早在沙田裁判法院交代楊姓司機曾向律政司商討不果，今欲認罪。署理主任裁判官鄭紀航了解案情後表明相當同情，觀看案發片段時直言「好似D1（楊姓司機）俾人打嗰個人來喎，控方⋯⋯」終押後案件至下月29日再訊，以待律政司一併審視3名被告的處理方式，期間3人續准保釋候訊。

3名被告依次為54歲貨車司機楊宝量、41歲運輸工人楊家豪及56歲貨車司機譚偉強。楊宝量被控普通襲擊及2項傷人罪，指其於2025年9月6日，在香港新界沙田沙田正街襲擊譚偉強、非法及惡意傷害楊家豪及譚偉強。楊家豪及譚偉強則同被控襲擊致造成身體傷害罪，指其於同日同地襲擊楊宝量，因而對楊宝量造成身體傷害。

被告楊家豪。汪旭峰攝

被告之一譚偉強。汪旭峰攝

案件編號：STCC749/2026

法庭記者：陳子豪