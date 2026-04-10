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「舖王」鄧成波兒子鄧耀昇遭入稟呈請破產 高院6.9開庭處理

社會
更新時間：12:55 2026-04-10 HKT
發佈時間：12:55 2026-04-10 HKT

已故「舖王」鄧成波兒子、陞域(控股)有限公司主席鄧耀昇，昨遭商廈業主「利盛發展有限公司」入稟高等法院，提出破產呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期至2026年6月9日開庭聆訊。

利盛發展有限公司（Fortune Century Devlopment Limited ）在2026年4月9日入稟高等法院向鄧耀昇提出破產呈請。

利盛發展曾兩度入稟向鄧耀昇追租

根據資料顯示，利盛發展有限公司曾兩度入稟高等法院，指鄧耀昇2019年起透過嘉福（香港）有限公司簽訂10年租約，租用旺角亞皆老街31號整幢物業作商業用途，但鄧耀昇和其公司違反租約，欠繳租金、差餉、管理費等。利盛發展有限公司在2022年入稟向鄧耀昇連本帶利追討欠租及雜費共逾1,074萬元。

利盛發展有限公司在2024年則入稟指，鄧耀昇欠交租金、差餉、管理費等，利盛2024年5月已去信要求終止租約，但鄧耀昇不按律師信要求交吉大廈，亦未連本帶利支付欠款，遂向鄧耀昇連本帶利追討逾525萬元，並要求法庭下令鄧耀昇及其公司交吉旺角亞皆老街31號整幢工商大廈。

案件編號：HCB2367/2026
法庭記者：劉曉曦

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