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八達通4.22起推「Call車易」 整合5支的士車隊及本地預約平台 八達通App直接Call車兼畀錢

社會
更新時間：12:52 2026-04-10 HKT
發佈時間：12:52 2026-04-10 HKT

八達通宣布，4月22日起將推出「Call車易」平台，整合全港5支的士車隊、多個本地的士預約平台及其他提供無障礙車輛的社企平台，乘客可透過八達通APP一站式「Call的士」和繳付車資。

八達通一APP「Call的士」及繳付車資

乘客無需下載新應用程式，只需在原本的「八達通」APP乘客輸入目的地後，便可「一鍵Call車」，會有不同車隊及車型選項，可按需要選擇經濟型、商務型、豪華型、無障礙的士、寵物的士等。

選擇的士後會有「一口價」作參考，乘車費用可以八達通實體卡或網上支付，如須退款或取消預約，會即時獲退款。

乘客可透過八達通APP一站式「Call的士」和繳付車資。
乘客可透過八達通APP一站式「Call的士」和繳付車資。

4.9萬的士司機已註冊商用八達通 接近全面覆蓋

此外，的士司機須提供電子支付方式的新規定4月1日起已正式實施，的士司機須提供至少兩種電子繳費媒介。八達通行政總裁應天麒表示，全港目前已有4.9萬名的士司機註冊「商用版八達通 App」或配備「八達通流動收款機」，運輸署估算活躍的士司機總人數約4.6萬名，接近全面覆蓋。

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