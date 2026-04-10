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護理系男生涉倉庫內非禮女子 准保釋至6月再訊

社會
更新時間：12:43 2026-04-10 HKT
發佈時間：12:43 2026-04-10 HKT

21歲護理系男學生涉嫌於2024年12月在鰂魚涌某商廈內非禮一名女子，因而被控1項猥褻侵犯罪。案件今於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。裁判官高偉雄押後案件至6月5日再訊，期間被告續准保釋。

被告蘇澤鋒，被控於2024年12月7日在香港島鰂魚涌華蘭路港島東中心地下大堂倉庫內猥褻侵犯女子X。

案件今首度提堂，控方已準備好答辯，而辯方則申請被告暫毋須答辯及押後案件，以待索取文件及向被告提供法律意見。

案件編號：ESCC893/2026
法庭記者：王仁昌

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