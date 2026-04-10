每日雜誌｜視覺火警警報普及難 聽障住戶逃生堪虞 私樓加裝遭物管推搪 議員籲聯合消防處推指引

聽障人士無法聽到火警鐘聲，或影響逃生。現時全港有近4.8萬人聽覺有困難，居於公屋的聽障住戶自6年前起可免費申請安裝「火警閃燈裝置」，截至1年前僅有105戶安裝。有聾人機構反映，相關設備未普及至居屋和私人樓宇，近月接獲10多位聾友求助，全遭物管公司拒絕和拖延。物管界指痛點在於須經業主立案法團批准，且缺乏統一指引。有立法會議員盼房屋署和房協分享經驗，建議由物管界別和消防處聯合推出指引，保障聾人生命安全。

房屋署曾舉行會議探討聾人火警逃生的重要性。 受訪者提供

根據政府統計處的數字，2020年全港有近4.8萬人聽覺有困難。房委會自2020年3月起為已登記的聽障居民免費提供「火警視像警報系統」。截至2025年3月底，70個公共屋邨內的105個單位已安裝該系統。

工程師：成本可控技術成熟

香港工程師學會消防分部發言人、工程師區家豪博士指，火警閃燈裝置把火警聲響轉化成高亮度、頻密閃爍的視覺訊號，當大廈消防系統啟動，控制面板會發出電訊號，驅動閃燈發光，提醒住戶撤離。他指，相關裝置可分為「中央接駁式」及「獨立感應式」，前者連接至大廈消防系統，穩定性高；後者透過煙感或聲音感應運作，安裝較簡單，毋須大幅改動原有消防線路。

成本方面，區家豪稱，獨立式裝置約需數百元至1000多元，而「接駁式」涉及工程和審批，費用較貴，但整體維護成本不高，主要是定期測試和更換電池，可納入大廈年度消防檢查一併進行。他提醒，已經安裝火警閃燈裝置的住戶，需每月自行簡單測試，再按年跟隨大廈全面檢查，確保後備電源正常。

火警閃燈裝置成本可控、技術成熟，核心挑戰在於制度層面。區家豪指出，私人樓宇需要業主立案法團批准，管理公司往往顧慮責任和保險問題，缺乏統一指引，「許多聽障住戶想安裝也裝不了。」

聾人機構「龍耳」創辦人邵日贊說，早年為公營房屋住戶爭取已費盡唇舌，至宏福苑大火後，各界防火意識提高，不乏聾友查詢申請細節，公私營房屋個案合計逾20宗。他曾聽房協工程師講解安裝工作，並在電錶房視察安裝工序，坦言「拉線」工作並不困難，「最難是鑽牆，把線路引入單位。」他指，現有10多位聾友各自遭物管公司拒絕，當中有個案被推搪近半年。

業主恐拆除成本高影響美觀

邵日贊直言，聾人聽不到火警鐘聲，因而無法逃生。他說，房協有成功例子，證明安裝閃燈可行，只在乎各單位是否願意正視和處理。

據了解，現時房協為公屋戶申請安裝火警閃燈，已有特定流程和指引。當物管公司接獲聾人住戶申請，會先與安裝裝置的承辦商勘察相關單位，研究可行性，排除消防裝置缺貨等額外因素，普遍可在3個月完成安裝。

有物管公司分享，轄下公共屋邨共有8戶已安裝相關裝置，當接到租戶申請後，房屋署會安排註冊消防承辦商為其免費安裝，且每年進行法定檢測，「申請程序均按照房署的指引進行。」至於私人屋苑，該司指出，礙於安裝費及日後搬遷拆除的成本較高，加上一般業主不接受影響美觀的外露線路或燈喉，加裝並不普及，但管理處留意到，有個別業戶會自行購置煙霧感應器並放在單位內。

有物業管理界人士釐清，物管公司並無權力在私人單位內作任何改動。香港物業服務聯盟主席甄韋喬說，物管公司只能管理公契上訂明的公共地方，沒有權力和責任管理私人物業內部，「法規上做不到。」他舉例，有大廈因應需要，在樓層公共空間的消防裝置加上閃燈功能，而非進入私人地方安裝閃燈裝置，若然個別業戶有相關要求，要由業主會或業主立案法團商討，再作相應安排。

香港物業管理及保安業培訓導師協會會長劉浩榮說，業界亦想幫助聾人，無奈動員甚廣，令許多個案無疾而終。他指，在個別單位安裝火警閃燈裝置，需取得不同持份者的意見和批准，如大業主、業主立案法團或發展商，及後安排專責人員跟進申請、考慮維修及年檢費用，另要顧及如何鋪設線路等「美觀」上的問題。

各物管業人士認同，要落實為聾人住戶安裝火警閃燈，需要政府牽頭及統籌跨部門合作。甄韋喬指，政府是最適合的統籌角色，再籲業主和管理公司配合，建議消防處和業委會或業主立案法團訂立計劃，「商討如何聘請專業人士安裝和分擔工程費用。」

聾人機構「龍耳」創辦人邵日贊曾到電錶房視察安裝火警閃燈的工序。 受訪者提供

現行《消防（裝置及設備）規例》規定警鐘聲須覆蓋樓宇或處所的所有位置，劉浩榮建議通過修例，將「視覺警示」納入保障範圍，例如當住戶出示相關殘疾證明，屋苑便要在特定時間內替住戶安裝火警閃燈系統。香港物業服務公司協會主席潘建良補充，政府立例，各界必定配合，水到渠成，現時相關工作尚未普遍，籲有需要人士和團體要繼續發聲，讓聾人在火警時逃生有法，「多方面呼籲，讓政府察覺到狀況。」

物管界倡修例保障「視覺警示」

立法會議員鄧家彪稱，平等機會委員會有關注相關事宜，要求物管公司配合戶主，「消防安全不可忽視，無理由聾人因為聽不到火警鐘聲而出事，社會應該支持。」他認為，物管界和消防處可聯合推出指引，列明私人樓宇的合規做法、合資格專業人士和承辦商名單和器材選擇等。他指出，現時安裝閃燈裝置並未普及，部分公屋聾人住戶也不清楚，呼籲房委會和房協分享經驗，向物管界推動，相得益彰。

立法會議員鄧家彪呼籲房委會和房協分享安裝火警閃燈裝置的經驗，再向物管界推動。

區家豪補充，需要推進法規和政策支援，「事前設計永遠比事後補救更有效率和划算。」他希望政府加快推動，讓所有聽障人士享有基本消防安全。

消防處回覆指，在考慮建築物是否需要裝置視像火警警報系統時，處方會參照由屋宇署編定的《設計手冊：暢通無阻的通道2008》中所列明有關視像警報的設計規定，評估有關視像警報的適用範圍。若業主希望在《設》未列明的地方內安裝視像火警警報系統（例如住宅單位內），以照顧聽障人士之需要，消防處並不會反對有關申請。

處方續指，任何消防裝置及設備的安裝、保養、檢查或修理，必須由註冊消防承辦商負責處理。註冊消防承辦商須按照《最低限度之消防裝置及設備與裝置及設備之檢查、測試及保養》的標準進行安裝；裝置擁有人須確保該裝置時刻處於有效操作狀態，並每12個月委聘註冊消防承辦商檢查有關消防裝置或設備至少1次。

房屋署派員到聾人家居單位視察。 受訪者提供

工程師籲借鏡外國 強制公共場所設視覺警報

為提高聽障人士的消防安全，有工程師建議香港借鏡外國，立法強制公共場所設立視覺警報。

《美國身心障礙者法案》目前在美國全國通用，強制公共場所設置視覺警報，讓聽障人士在火警時接受到訊號逃生。香港工程師學會消防分部發言人、工程師區家豪博士認為，香港可以借鏡相關做法，在新建樓宇強制預留接駁點，為居於私人樓宇的聽障人士提供資助，並推出清晰技術指引，規定管理公司不得無理拒絕，「把火警閃燈視為合理的便利措施。」

物管公司應定期更新資料 了解住戶特殊需要

有公屋住戶反映，近日收到物管公司發出的「業主或住客聯絡表」，要求申報單位內是否有弱聽或行動不便等特殊需要人士。業界人士指出，物管公司應定期更新住戶資料。

方便保安必要時拍門問候

相關「業主或住客聯絡表」要填上單位居住人數、住戶資料（業主或租戶）、聯絡電話、特殊需要及緊急聯絡人等資料。香港物業服務公司協會主席潘建良說，物管公司必須經常更新住戶資料，不排除有同業因應宏福苑大火而更新，並相信只是正常的定期程序。他指，業界普遍規定每年至隔年更新一次資料。

香港物業管理及保安業培訓導師協會會長劉浩榮說，在個別單位安裝火警閃燈裝置需取得不同持分者批准。

香港物業管理及保安業培訓導師協會會長劉浩榮也說，定期更新住戶名單有助掌握大廈內聾啞人士和長者的分布，「若保安發現住戶數天未有露面，也懂得拍門問候。」他坦言，物管界也希望「盡做」，取得住戶的聯絡方法和基本資料，「不想再有下一次意外發生。」

記者：仇凱瑭