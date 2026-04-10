宏福苑聽證會｜物管公司置邦職員閂消防總掣 姜世明指屬違法：未見過總電掣係畀非承辦商嘅人閂咗

大埔宏福苑火災獨立委員會，今日（10日）舉行第10場聽證會，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明會出席聽證會作供。

物管公司置邦電工羅國瑞早前供稱，協助宏業為消防水缸放水時，關上8座消防總掣，而他當時不知會影響警鐘。

獨立委員會首席代表資深大律師杜淦堃向姜世明問及，宏福苑於 1980 年代建成，問姜如要為消防水缸放水，是否關閉消防水缸的獨立開關掣便可，毋須進入加壓泵房關總掣（刀掣）。姜世明再三同意，維修消防水缸放水，無需進入加壓泵房，更莫論關閉加壓泵房總電源（刀掣）。他指出，只有當持牌承辦商進行維修時，有電力安全或觸電風險時，才有需要進入加壓泵房關電掣。他同意，放水無需關電掣是基本知識，又指出管理公司置邦的員工本身並無持牌，不應該進入加壓泵房關電掣，「這是犯法行為。」

相關新聞：

宏福苑聽證會︱消防承辦商董事認僅靠員工報告維修：我太忙 大律師斥「你聽人講，你同事又聽人講」

姜世明同意，如果置邦是找持牌承辦商進行相應的工作，應不會犯如此的低級錯誤，若連持牌承辦商因放水而關電掣，將是嚴重疏忽。他指出，由非持牌人士操作消防系統是相當罕見，十多年來「未見過總電掣係畀非承辦商嘅人閂咗」，而相關罰則為最高罰款5萬元，他稱處方擬提高罰則。

姜世明表明，物管公司有責任確保消防裝置系統正常運作，交代早在宏福苑火災發生前，消防處與物監局聯合發出指南，提醒物管公司即使已委託持牌承辦商，亦有責任關注及監察其工作，同意如果置邦有留意到指南，或可避免事件發生。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：陳浩元

