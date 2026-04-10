聽我講！「唔Take嘢 超級營」快閃攤位遊戲4.11起舉行 參與可獲精美紀念品 附日子及地點

由保安局禁毒處策劃的禁毒公眾教育項目「唔Take嘢 超級營」快閃抗毒攤位遊戲，由明日（11日）起將先後在港島、九龍和新界不同地點舉行，透過簡單有趣的遊戲，向市民尤其是幼童及其家長推廣抗毒知識和建立良好生活習慣的重要性。

成功挑戰遊戲可成「禁毒先鋒」獲精美紀念品

攤位設有3個遊戲，讓參加者化身成人生的「守護隊」隊員，分辨健康與危險事物，認識並拒絕毒品，以及學習平衡良好生活習慣。參加者成功挑戰遊戲，便可升級成為「禁毒先鋒」，獲得精美紀念品。現場亦設有不同設計的「打卡」道具，歡迎家長陪同子女到場參與。

「唔Take嘢 超級營」快閃抗毒攤位遊戲4月11日起正式開始在港九新界巡迴快閃。唔take嘢FB圖片

地點包括中環街市/現崇山商場/大埔超級城等

攤位遊戲會在以下的日子和地點免費開放，時間為上午11時至晚上7時：

日期 地點 4月11日（星期六） 中環街市 4月18日（星期六） 黃大仙現崇山商場 4月19日（星期日） 沙頭角公眾碼頭 4月25日（星期六） 大埔超級城

攤位快閃地點將會每月更新，有關攤位遊戲的最新消息，市民可瀏覽禁毒處社交媒體（「唔take嘢」Facebook專頁和Instagram帳戶）。