連鎖健身中心內裝偷拍鏡攝50人更衣 33歲飛機維修工認窺淫罪入獄1年

飛機維修工人去年在連鎖健身中心ANYTIME FITNESS的慈雲山分店，安裝隱藏攝錄機在男女共用更衣室的天花板，並偷拍50名事主的更衣過程，片段逾100條影片。涉案男子早前承認2項窺淫罪，裁判官莫子聰今早在九龍城裁判法院判刑時指，被告故意在天花板的煙薰裝置附近安裝鏡頭，明顯是有預謀犯案，目的為拍攝他人更衣，影片亦拍攝到眾事主的私人部位，終判處他監禁1年。

被告有預謀犯案涉37男13女事主

莫官判刑時直斥，控罪性質嚴重，被告故意在天花板的煙薰裝置附近安裝鏡頭，明顯是有預謀犯案，目的為拍攝他人更衣。本案涉及多名事主，偷拍時間亦十分長，包括在23日下午5時許至晚上11時許，以及在25日下午3時許至凌晨時分偷拍。莫官續指，案中事主皆屬無辜，他們與被告並不認識，卻遭被告拍攝更衣情況，影片更拍到事主的私人部位，共37男13女，終判處他監禁1年。

33歲被告王鴻嘉，報稱工程師，承認2項窺淫罪。控罪指他於2025年3月23及25日，在九龍黃大仙毓華街23號慈雲山中心7樓703B號舖ANYTIME FITNESS更衣室內，暗中拍攝共50名未知人士，所處的地方屬身處該地方的人士預期會露出私密部位或進行私密作為者，或對保存私隱有合理期望的情況，而被告未有理會未知人士是否同意被他拍攝。

健身中心接投訴檢查發現天花板被裝隱藏攝錄機

案情指，被告是ANYTIME FITNESS健身中心的會員。健身中心職員在去年3月26日接到投訴，指男女共用更衣室的天花板有不知名物體發出閃光，經職員檢查後，在天花板發現隱藏攝錄機，並確認該隱藏攝錄機放置角度可以捕捉他人更衣的情況，遂報警求助。

經警方調查後，被告翌日在健身中心被捕，並指「啲片拍嚟自己睇，個袋仲有2部，都有片」。警方在其住所再發現兩部隱藏攝錄機，揭發在去年3月25至26日攝錄了逾100條影片，片段內容包括被告在天花板抽氣位安裝攝錄機的過程，及不知名女性的更衣片段，涉案事主共50人。

案件編號：KCCC2832/2025

法庭記者：黃巧兒