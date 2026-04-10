油價急升︱政府推燃油補貼 運輸界憂油公司「食埋嗰3蚊」 議員倡直接減輕營運者成本壓力

政府「跨部門監察燃油供應專責組」昨日（9日）建議推出四項具針對性的臨時措施，以應對國際油價波動，包括為商用車船柴油每公升補貼3元、減免非私家車輛隧道費一半等。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今日（10日）在電台節目表示，政府是次燃油補貼政策，主要目的是幫助運輸業界。他解釋，雖然專用氣站的價格保持平穩，但非專用氣站的價格已錄得顯著升幅，對司機構成一定經營影響。他估計，補貼為直接減輕營運者的成本壓力，故乘客或仍需支付全額隧道費用，詳情需待政府在立法會財務委員會緊急會議上交待。

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對於有意見指措施對司機及市民均有利，陳恒鑌重申，政策初衷是「幫個業界」，幫助營運者降低成本壓力。是次補貼額度約佔近期油價升幅的53%，他認為政府需在支援業界及善用公帑之間取得平衡。他強調，長遠而言，政府必須設立一個有效的監察機制，參考國際商品油價等公開數據，監管本地油公司，如出現不合理加價的情況即可介入。他又補充，現時局勢瞬息萬變，為期兩個月的臨時措施屬合適做法，若情況持續，政府日後可再作調整。

立法會議員陳紹雄在另一電台節目表示，歡迎並支持政府採取針對性措施，油價波動影響社會層面廣泛，在政府財政相對緊絀的情況下，應秉持先後緩急的原則。

支持針對性補貼 優先援助公共服務

陳紹雄稱，公共小巴、校巴、村巴及渡輪等公共交通營運商，因柴油成本上漲已面臨改動班次甚至停運，直接影響市民出行。因此，他支持政府優先支援此類行業，以穩住民生。在補貼公期交通行業時，亦要考慮洗衣等服務業。

每公升三元補貼成效待察 籲擴大支援範圍

對於政府提出為期兩個月、每公升柴油三元的補貼，陳紹雄坦言，在未有政府詳細數據及分析前，難以斷言補貼額度是否足夠。他強調，由於戰事發展不明朗，專責組必須「一天都不能停下來」，持續審視環境因素，若有需要應果斷提出進一步措施，立法會將全力配合審視。

促加強油價監管 防補貼落入油公司口袋

對於坊間擔心補貼最終只會益了營辦商或油公司，他深信政府在推出措施時已有一套監管方案，以防止有機構「上下其手」。他指出，政府一直有監察油公司的庫存和市面價格，並已承諾會加強監管。

運輸界憂補貼落在油公司口袋

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉在同一節目表示，自二月中旬以來，業界實際承受的柴油成本每公升已額外增加了八元。政府是次提供的三元補貼，僅能抵銷約四成的額外壓力。他以重型貨車計算，補貼大概等於每公里減免一元成本。

油站標價與實際售價長期存在巨大差距

對於補貼措施，蔣志偉坦言業界最關注的並非金額，而是發放方式。他擔心補貼會落在油公司取巧的經營手法，希望政府有所監管。若補貼在折扣價，擔心「食埋你嗰3蚊」。

他解釋，香港油站的標價與實際售價長期存在巨大差距，形成一個「畸形」且不公道的市場。他形容油公司的定價策略為「不良銷售手法」，例如柴油標價接近每公升35元，但給予大型車隊的折扣價可低至11、12元；相反，小型車隊或「單頭車」司機享有的折扣極少，實際支付的油價可能比大車隊高出一倍。

蔣志偉又指，政府應做到真正同等受惠，但擔心因行政問題，在推行相關政策時「簡簡單單算數」。他促請政府設立的特別小組必須留意此問題，確保新政策能令每位車主及運輸公司都能同等受惠，最公道的方式是直接在油站的零售價中扣減。

牌費減免「收貨」 冀油價回落後取消

除了燃油補貼，政府亦宣布寬減商用車輛牌費百分之五十，為期兩個月。蔣志偉表示，這回應了業界早前要求豁免所有商用車政府牌費的訴求，形容政府已「回應了一半」，對此表示「收貨」。他同時補充，若未來柴油價格回落，政府應當收回相關的寬減措施。

本地貨品及服務無一不依賴本地運輸

能源諮詢委員會主席黃傑龍在同一節目表示，香港的柴油幾乎專供商用車使用，而運輸行業牽涉到社會上每一件貨品及服務，從餐桌上的水果到餐廳的食材，無一不依賴本地運輸。因此，補貼商用車的運輸成本，並非單純幫助企業，其主要目的是通過穩定物價，幫助到每一位在香港生活的市民。

對於每公升柴油補貼3元是否足夠，以及應否協助洗衣業等其他行業，黃傑龍指，首先協助運輸業是合理，以降低經營成本，而洗衣業本身亦要運輸。他同時關注如何確保3元補貼「落到用家袋」，基於油價是油公司釐定，相信政府會與油公司商討，令油價公開透明，令市民安心，政府要令「嗰3蚊落到去用家度」。

