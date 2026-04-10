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油價急升｜九巴城巴：成品油價累升近兩倍 冀政府出招紓緩營運衝擊

社會
更新時間：00:04 2026-04-10 HKT
發佈時間：00:04 2026-04-10 HKT

中東戰火令國際油價急升，九巴及城巴同表示，自二月底戰爭爆發以來，國際原油價格急升約60%；若再計入煉油、儲存設施遭受破壞及運輸受阻等因素所帶來的額外成本，成品油價格已累計飆升近兩倍，升幅更為驚人。兩間巴士公司均希望政府的應對油價上升措施，能夠紓緩營運衝擊，確保公共服務可持續性。

原油與成品油是屬於不同類別產品，原油價格因有國際指數作參考，其走勢較受關注且透明度較高；然而，成品油價格才真正對專營巴士行業造成實質影響。

成品油價格急升，對專營巴士行業造成實質影響。
成品油價格急升，對專營巴士行業造成實質影響。

據九巴和城巴的新聞稿表示，巴士公司需要透過油公司購買成品油，作為營運巴士服務所需之燃料。在過去一個多月，成品油價格已累計飆升近兩倍，由每桶90美元（二月平均價）升破每桶200美元（最高更升至每桶255美元），短期內亦未見明顯回落跡象，對專營巴士營運造成直接而沉重的衝擊。中東戰爭爆發前，燃料開支約佔票務收入的10至15%；然而，隨着成品油價格持續上升，現時燃料成本已上升至約佔票務收入的30%，對營運構成顯著壓力。

兩間巴士公司指，專營巴士業務利潤空間一向偏低，成品油價格飆升令專營巴士的營運面臨前所未有的財務壓力，收支已嚴重失衡。

對於政府公布的應對燃料價格措施，九巴城巴認為，措施可為業界提供短暫幫助，惟業界預料短期內很難解決高油價問題，因此在中長期仍需與政府商討更有效的方案，保障公共服務的可持續性。

 

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