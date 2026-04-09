愉景灣獵蛋活動取消︱主辦方「加碼」補鑊多送15份獵蛋獎品 家長拒收貨斥「慳啲啦」

原定於上周六（4日）舉行的「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」，因天文台發出黃雨及雷暴警告，主辦方宣布取消沙灘獵蛋環節，引起大批已到場的家長不滿，主辦方雖提出補鑊安排，但不獲家長接受。主辦方今日再提出「加碼」的補鑊安排，凡登記了參加活動的小朋友，大會將補發未領取之歡迎禮品包、送出約15份獵蛋獎品，以及額外送出一張愉景灣HK$100現金券 (不設最低消費條件) 及三套雙程船票 (有效期至31/3/2027，共值HK$334.8)，讓小朋友和家長可以在未來的日子，再次享用愉景灣其他的免費設施及活動。

禮品4.24至4.26中環3號碼頭派發

主辦方於社平台發文，稱有關禮品將於4月24日至26日（星期五至日），上午10時30分至下午6時30分，於中環3號碼頭派發。請出示Klook入場憑證QR code或實體獵蛋通行證作登記。即使已於4月4日現場領取了歡迎禮品包及額外禮物的參加者，亦可前來領取現金券及船票。

不過，不少家長對「加碼」的補鑊安排不收貨，留言「如果你補返場星期日，我諗家長都無咁嬲，好過要你果啲所謂禮物」，亦有家長不滿「呢種唧牙膏式嘅所謂"額外"安排, 慳啲啦」，有家長留言質疑「4/4尾場沒有受天雨影響都取消，(主辦方)請給大家一個合理解釋！點解3/4尾場雷暴警告下繼續進行該活動!另外，什麼叫做歡迎禮品包及額外禮物？可否說明一下？額外禮物是指原定小朋友獵蛋完可換領的禮物嗎？」

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主辦方又指大會十分重視各位家長的意見，同時會全面檢討是次安排及優化日後的活動體驗，再次感謝家長的體諒與支持。

消費者委員會昨日（8日）表示，截至4月8日中午，共接獲16宗與相關活動有關的投訴，涉及金額共8,276元。消委會會按既定程序處理，並將結果通知投訴人。