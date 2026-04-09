油價飆升︱政府擬出招補貼特定行業 議員冀重點支援商用車 消息：財會明開緊急會議

美伊雙方宣布達成為期兩周停火提議，國際油價下挫，惟本港油價仍高企。油價飆升影響本港海陸空運輸業，航班燃油附加費上升、屯門邨巴、珀麗灣客運縮減和取消班次、有校巴擬加價、小巴擬縮班次，有貨車司機及車隊甚至出現經營困局。

據了解政府正研究推出措施，支援受油價急升影響的特定行業，例如運輸業，但幅度、時限等細節有待敲定。消息指，立法會財務委員會計劃於明日（10日）下午召開緊急會議，以應對油價高企對經濟的衝擊，其中一個主要討論方向是考慮為運輸業界推出補貼資助，以協助業界渡過難關。

多名立法會議員向《星島頭條》表示，有聽聞相關會議安排，由於明天立法會全日有多個委員會舉行會議，正協調會議時間，預計最快今晚公布。

何敬康盼精準、重點扶持商用車

立法會議員何敬康向《星島頭條》表示，相信政府短期內將推出援助業界措施，他期望會以「補貼部分百比」形式，讓公共運輸及商用車實報實銷指定百分比的燃油費用，並設金額上限。至於「派油券」，他擔心執行困難、行政費高等問題，認為商用車司機或營運商憑入油單據「claim錢（某個百分比）」較實際。

何敬康又指，在公帑有限下，希望政府應精準、重點扶持目前「最傷」的商用車，包括送貨、校巴、的士、小巴等。他指，當燃油供應市場不健康情況下，政府可考慮作適當調控措施，仿內地出手管制油價升幅。

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