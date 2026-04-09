抗藥性腸道桿菌︱新蒲崗護老院有限公司6院友被揭帶菌 將篩查院舍接觸者確定有否帶菌者

衞生署衞生防護中心今日（9日）正調查一宗產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌個案群組，涉及新蒲崗護老院有限公司的6名院友。中心早前接獲醫管局通知，指該院舍同一樓層兩名院友因自身疾病近期先後入住公立醫院。他們的入院篩查樣本經化驗後，證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。中心隨即展開流行病學調查及接觸者篩查，發現另外4宗帶菌個案。

6名帶菌院友情況穩定 不排除院舍曾有未被發現的帶菌者播毒

全部6名院友（四男兩女，年齡介乎67至95歲）均屬帶菌者，沒有出現產碳青霉烯酶腸道桿菌感染的相關病徵，情況穩定。中心不排除該院舍早前出現未被發現的帶菌者，透過被污染的環境或共用物品而導致院內傳播。

中心人員已巡查涉事院舍，提醒院舍必須按指引妥善進行護理程序、徹底清潔及消毒環境，確保員工和院友手部衞生。另外亦建議院舍將帶菌者集中安置在同一區域和確保提供足夠的潔手設施。

中心會繼續調查個案群組，在院舍為接觸者進行另一輪篩查，以確定是否有其他帶菌者。中心亦會繼續對該院舍進行醫學監察。

腸道桿菌（例如大腸桿菌和克雷伯桿菌）是常見的病原體，能引致身體不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔內部感染和血液感染。產碳青霉烯酶腸道桿菌產生的碳青霉烯酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-內酰胺（如青霉素）抗生素失效。這些細菌通常對多種抗生素具有抗藥性，限制了治療的選擇，有機會導致難以治療的嚴重感染。這類細菌的帶菌者可以毫無病徵，但細菌也可引致嚴重甚至致命的感染。風險程度取決於受感染的部位和患者的健康狀況。

正確使用抗生素及注意個人和環境衞生，尤其是手部衞生，對預防多重抗藥性細菌如產碳青霉烯酶腸道桿菌的出現和交叉傳播至為重要。此外，老幼病孕等高危人士避免進食生或未煮熟食物，可減低感染多重抗藥性細菌的風險。