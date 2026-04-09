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醫管局病人資料外洩︱孫東：數字辦已即時聯絡跟進 將落實加強保安措施

社會
更新時間：17:13 2026-04-09 HKT
發佈時間：17:13 2026-04-09 HKT

醫管局九龍東醫院聯網逾5.6萬名病人及少量員工資料，早前被人盜取並在暗網論壇發放，醫管局上周經恆常監察系統發現事件及報警，並暫停承辦商的系統維護工作。創新科技及工業局局長孫東表示，數字辦已就今次事件即時聯絡醫管局跟進，並會提供專業意見及技術支援，確保相關機構落實各項保安加強措施。

須定期審查系統使用者權限

孫東指，相關事件正在接受執法機構的進一步調查，不便披露更多信息，但總體而言，數字政策辦公室一直透過多管齊下方式，致力提高政府內部，以及所管轄公營機構資訊科技系統的治安及管制。根據現行規定，各決策局及部門有責任確保其負責的政府及公共機構資訊系統，符合《政府資訊科技保安政策及指引》要求。

醫管局九龍東醫院聯網逾5.6萬名病人及少量員工資料，早前被人盜取並在暗網論壇發放。
醫管局九龍東醫院聯網逾5.6萬名病人及少量員工資料，早前被人盜取並在暗網論壇發放。

孫東表示，特區政府曾提出《政府資訊科技保安政策及指引》，當中對於員工教育培訓等方面有明確要求，如須定期審查和審核系統使用者權限，確保員工僅接受符合其目前角色的存取權限，同時在聘用和管理外判商時，制定相關保安管理程序，以「有需要知道」原則授予保安權限及因應風險程度採取多重認證等，以全方位維護政府系統和數據安全。

記者：曹露尹

攝影：何君健

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