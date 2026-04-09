宏福苑大火假災民呃逾2.5萬元善款 廚師認洗黑錢囚11個月 罰$4500兼賠償騙款

大埔宏福苑火災奪去逾百人性命，有人涉嫌趁機冒充災民騙取逾2.5萬元善款，經警方調查後揭男廚師持有案中傀儡戶口，處理約6.4萬元不法款項，在警誡下承認透過Facebook買賣戶口予不知名人士。他今早在西九龍裁判法院承認洗黑錢罪，主任裁判官蘇文隆直斥洗黑錢罪行猖獗，儘管沒有證據顯示被告知道贓款與宏福苑大火有關，惟涉案金額不少，判處被告監禁11個月、罰款4500港元及賠償約2.5萬元予4名被騙的事主。

32歲被告湛樹成，報稱廚師，被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。他被控於2025年10月25日與2025年11月31日之間，首尾兩日包括在內，在香港知道或有合理理由相信財產，即Alipay Financial Services（HK）Limited帳戶內一筆共64,886.45港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

案件編號：WKCC5544/2025

法庭記者：黃巧兒