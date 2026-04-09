Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火假災民呃逾2.5萬元善款 廚師認洗黑錢囚11個月 罰$4500兼賠償騙款

社會
更新時間：12:41 2026-04-09 HKT
發佈時間：12:41 2026-04-09 HKT

大埔宏福苑火災奪去逾百人性命，有人涉嫌趁機冒充災民騙取逾2.5萬元善款，經警方調查後揭男廚師持有案中傀儡戶口，處理約6.4萬元不法款項，在警誡下承認透過Facebook買賣戶口予不知名人士。他今早在西九龍裁判法院承認洗黑錢罪，主任裁判官蘇文隆直斥洗黑錢罪行猖獗，儘管沒有證據顯示被告知道贓款與宏福苑大火有關，惟涉案金額不少，判處被告監禁11個月、罰款4500港元及賠償約2.5萬元予4名被騙的事主。

32歲被告湛樹成，報稱廚師，被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。他被控於2025年10月25日與2025年11月31日之間，首尾兩日包括在內，在香港知道或有合理理由相信財產，即Alipay Financial Services（HK）Limited帳戶內一筆共64,886.45港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

案件編號：WKCC5544/2025 
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
16小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
01:02
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
4小時前
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
海外置業
7小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
5小時前
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
商業創科
7小時前
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
01:54
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
影視圈
17小時前
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
影視圈
4小時前
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
2026-04-08 12:34 HKT
伊朗局勢｜停火首日以軍大規模襲黎巴嫩 伊朗重封霍峽揚言退出停火協議︱持續更新
01:09
伊朗局勢｜停火首日以軍大規模襲黎巴嫩 伊朗重封霍峽揚言退出停火協議︱持續更新
即時國際
9小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT