市建局減流標風險 賈炳達道項目地下停車場6層變2層｜新聞追擊

市區車位供應不足令人頭痛，市建局「衙前圍道／賈炳達道」項目明年起逐步招標，項目的公眾泊車位由360個大減54%至165個，可滿足項目周邊高峰時段欠缺44個車位的需要，但地庫停車場部分由五至六層，縮減至兩層，節省成本，以減低低價中標或流標風險。九龍城區議員林博表示，九龍城車位嚴重不足，但確保165個車位盡快供應亦重要，建議在地盤設臨時車位，以及在啟德建設智能停車場，紓解不足。

市建局「衙前圍道／賈炳達道」項目預計明年起逐步展開主地盤發展的招標程序，料於2035 至2042年間分階段落成。面對市況不景，市建局指，項目若按原核准圖提供360個地下公眾泊車位，主地盤則要開挖五至六層地庫，計劃將車位減少54% 至165個，令地庫層數減至兩層，降低建築成本，以及縮短工期至少1年。

市建局「衙前圍道／賈炳達道」項目車位減少54% 至165個。

九龍城區議員林博指，九龍城車位嚴重不足，在節日和盛事活動期間尤甚。

市建局為免「衙前圍道／賈炳達道」項目流標，減少項目車位以節省成本。

市建局解釋，近年物業市場環境轉變，參考「啟德道／沙浦道」項目的招標經驗，發展商普遍對開挖多層地庫的高成本項目投標意欲低，若維持五至六層地庫的方案，或導致項目面臨低價中標或流標的風險，影響市區更新步伐。

市建局去年委聘專業交通工程顧問更新區內交通需求分析，顯示項目周邊高峰時段的泊車位短缺降至 44 個，最新建議提供的165個車位足以應付。市建局又指，新建議下亦會興建地下通道連接項目與港鐵宋皇臺站，形成全天候行人通道，便利市民往來新政府聯用大樓、賈炳達道公園、港鐵站及啟德發展區。

九龍城區議員林博表示，九龍城車位嚴重不足，區內咪錶和九龍城廣場車位常告不足，近年因區內重建，不少食肆搬遷，市民駕車到九龍城用膳的情況有所減少，但在節日和有盛事活動的日子，九龍城仍有大量區外遊人湧入，路上出現雙行泊車和咪錶排隊等情況。

他認為，雖然項目車位減少，但確保165個車位盡快供應，避免流標，解決區內部分車位問題亦十分重要。他又建議，市建局可於工程期間，將地盤未施工的位置改為臨時車位，政府亦應在啟德或區內物色未規劃用地興建停車場，補回車位，或在啟德興建智能停車場。

市建局非執董兼立法會議員陳學鋒表示，挖地庫成本高，加上停車位的利潤不如住宅和商業設施，需提供較多停車位的項目易令發展商卻步，雖然市區車位有增加空間，但從商業角度，項目拖延或流標均是大家不想看見的結果。

他續指，港鐵通車後，九龍城區交通狀況改善，除提供車位外，政府亦可考慮改善周邊交通配套，減低交通擠塞的情況。

記者 曾偉龍