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醫管局外洩病人資料｜田北辰質疑事故或涉兩大漏洞 倡禁承辦商私攜電腦工作

社會
更新時間：21:35 2026-04-08 HKT
發佈時間：21:35 2026-04-08 HKT

醫管局九龍東醫院聯網5.6萬多名病人及約1000多名員工資料遭洩漏，警方今日（8日）表示一名30歲本地男子昨日（7日）在天水圍被捕，為一名外判系統維護承辦商的系統開發員，涉嫌「不誠實使用電腦」。實政圓桌召集人田北辰在社交平台回應事件時表示，經諮詢多位電腦專家，均認為今次外流事件，很大機會由承辦商引起，要求醫管局交代有否監察外判承辦商工作，並須檢討內部保安。他建議日後處理病人資料時，必須派員在場監督，並禁止承辦商私自攜帶電腦工作。

質疑承辦商帶私家電腦引致病人資料外洩

田北辰指出，經他詢問多位專家後，認為醫管局發生大量資料外流，極有可能是承辦商人員攜帶私人電腦進入工作場地所致。他認為醫管局需要就此交代兩大問題，其一是「有否派員監察外部人員攜帶私人電腦進行系統升級」，其二是「有否派員監督承辦商的工作過程」。他形容以上兩點均是「天大的漏洞」，因為即使禁止攜帶電腦，對方仍可使用電話拍攝等方式，少量地洩漏資料。

要求檢討內部監管政策

田北辰要求醫管局進行內部檢討，並建議日後任何涉及病人敏感資料的工作，除禁止承辦商攜帶私人電腦外，更必須安排一名人員在場全程監督。他強調，如承辦商需要使用電話，亦須先獲批准，並在監察下使用，以確保資料安全。

 

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