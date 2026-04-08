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宏福苑大火︱紅十字會 : 臨時開放「大埔．共建坊」 每戶派$1500支援居民上樓搬運物品

社會
更新時間：20:47 2026-04-08 HKT
發佈時間：20:47 2026-04-08 HKT

大埔宏福苑居民本月20日起可獲陸續安排上樓收拾物品，香港紅十字會表示，會繼續與居民同行，以「大埔．共建坊」為中心，提供全方位支援，成為居民休息及執拾物資溫暖據點。

「大埔．共建坊」居民上樓期間開放 手推車、輔助行動器材可供借用

其中4月18日至5月6日期間，「大埔．共建坊」將短暫開放，開放時間為早上8時30分至晚上7時，期間會派發關愛包（消毒液、頭燈、退熱貼、毛巾及濕紙巾）、簡單飲品小食，並提供手推車、輔助行動器材借用服務。另會提供急救服務及心理支援服務。

同時，香港紅十字會計劃於4月18至19日於「大埔．共建坊」舉辦分享會，為居民於上樓收拾前提供最全面的準備，當中包括情緒處理及心理支援、安全使用行動輔助器材、收拾物資小貼士，以及上樓收拾時的健康注意事項，詳情稍後公布。

每戶額外派發1,500  支援居民上樓收拾和搬運開支

香港紅十字會亦將延續緊急及復原現金援助計劃，向每戶額外派發 $1,500，支援居民上樓收拾和搬運開支。

雖然香港紅十字會的「大埔．共建坊」仍未完成裝修，但仍希望透過該服務點陪伴宏福苑居民，為他們提供實質支援。而4月初至5月初，流動情緒支援站及流動健康教育站亦會繼續出動服務，與社區同行！

為長期支援大埔受影響的居民邁向復元，香港紅十字會於大埔廣福道開設全新社區服務點，並正式命名為「大埔．共建坊」。

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