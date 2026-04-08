宏福苑聽證會︱不斷申延暫停消防裝置 消防承辦商「瞇埋眼做」 「橡皮圖章」式工作包括銅鑼灣一廈

宏福苑大火獨立委員會今日（8日）舉行第九場聽證會，消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基出席作供。在聽證會上，梁秉基承認中華發展提交「關閉消防裝置通知書」（SDN）前，沒確認過宏福苑正進行的工程。梁秉基同意委員會代表大律師杜淦堃所指，「你哋冇諗過做任何嘢，人哋叫你做，你就做」，中華發展猶如「橡皮圖章」，又承認除宏福苑外，在其他工程都有同類操作，包括銅鑼灣美蘭閣維修項目。現場多名人士聽後，搖頭感歎。

承認宏福苑維修可分段關閉消防系統 毋須關閉全數8座

宏福苑另一間消防承辦商、中華發展工程有限公司董事梁秉基作供，他在2014年加入中華發展，擁30%股權。梁秉基指，公司的合資格人士是嚴先生，而簽署者為自己。杜淦堃指，對於消防裝置停用，延長消防裝置關閉應用是要很嚴謹的，因此合資格人士或授權簽署者需要親自到現場，期間梁默不作聲。

杜問「你是否同意不可求求其其，就去簽？」梁同意。杜指，「消防承辦商有責任，唔係人哋叫你做咩就做咩。」杜問梁是否同意關閉消防系統的運作，應將影響減至最低，並考慮分段關閉，承辦商有責任盡快恢復正常運作。梁表示同意。杜以宏福苑為例，問梁是否可只關閉一座大廈的消防系統，而毋須關閉8座。梁亦表示同意。

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曾合共提交多達85份SDN 消防裝置被關閉原預計長達一年

根據中華發展2025年5月的報價單，中華發展共發出8張消防裝置關閉通知書（SDN），每張收費6,500元，合共收取52,000元，文件更標明「貴司預計停一年」。資深大律師杜淦堃透露，中華發展曾合共提交多達85份SDN，現場人士聞言一片嘩然。

杜淦堃指，在這85份SDN，其中「宏志」16次、「宏泰」16次、「宏新」10次、「宏建」13次、「宏盛」11次、「宏仁」5次、「宏道」9次及「宏昌」5次，

會上展示宏盛閣的「消防裝置及設備證書」（FS 251）。文件顯示該證書早於2025年6月16日已簽署完成，但杜淦堃指出，有證據顯示該文件在同年10月及11月才以傳真方式提交予消防處。梁秉基在作供時承認，曾多次將同一份文件傳真給消防處。他同意因為SDN申請次數過於頻繁，因此消防處人員致電中華發展，明確要求提交「消防裝置及設備證書」以作核實。

杜問及為何不在6月簽發時一併提交「消防裝置及設備證書」，梁秉基解釋稱該文件之前已發出，但消防處未有要求提交，直至稍後消防處致電索取，公司才以傳真補交。

聽證會上展示的一段WhatsApp通訊紀錄，梁秉基曾向「宏業」的張生發送訊息，指「消防要求每一份都加張證書，盡快攪好就回復系統，頂唔到消防太耐。」杜淦堃質問，SDN按規定須每14日重新遞交一次，「如果不是入咁多次，消防就不會來追？」梁秉基表示同意。

杜淦堃再追問：「你都知自己違反所有消防要求，但瞇埋雙眼繼續做，人哋（消防）要咪send張嘢頂住先？」梁秉基同意。

記者: 黃子龍 曾偉龍

攝影: 何健勇