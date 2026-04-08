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前港會後衛霍斌仁等4人涉「打假波」 官關注游說球員不落場是否屬操控賽果 5.8裁決

社會
更新時間：16:05 2026-04-08 HKT
發佈時間：16:05 2026-04-08 HKT

前港會後衛霍斌仁（Brian Fok）涉與兩名球員串謀「打假波」，再連同一名「艇仔」參與非法外圍賭博，串謀作弊操縱入球或角球數目獲利，遭廉署落案起訴。4人早前否認串謀賭博時作弊等5罪受審，案件原訂今於西九龍裁判法院裁決，裁判官余俊翔提及證供指霍斌仁游說港會足球員莊馬仕不要落場踢波，關注霍斌仁此舉是否會構成操控賽果，遂將案件押後至5月8日裁決，待控辯雙方遞交進一步陳詞。

4名被告依次為29歲霍斌仁（29歲、前香港足球會及愉園體育會後衛）、外圍賭注中介人（俗稱「艇仔」）Waheed Mohammad（27歲）、Luciano Silva Da Silva（36歲、中西區康樂體育會後衛，中文名：盧斯安奴），以及屠俊翹（29歲、時任深水埗體育會守門員）。

被告4人否認串謀賭博時作弊等5罪

霍斌仁被控3項向代理人提供利益罪，指他於2021年10月27日，向香港足球會足球員Jean Carllo Maciel，就每場賽事提供1萬港元報酬，以操控或企圖操控香港足球會賽事結果；及於同年11月2日及4日，分別向Jean Carllo Maciel和Marcus Mcmillan，提供3萬港元及1萬港元作為報酬，以操縱同月7日香港足球會對香港流浪足球會的香港超級聯賽足球賽事結果。

4名被告同被控一項串謀賭博時作弊罪，指他們於2022年8月18日至2023年4月30日在香港與成嘉狄及其他身分不詳人士一同串謀，以欺詐手段或虛假做法贏取一名收受賭注者的金錢，即藉致使愉園體育會有限公司在賽事中落敗，或操控入球或角球數目，以相關足球賽事中贏取金錢；除了屠俊翹，其餘3人另被控於2022年8月18日至2023年5月7日在香港串謀藉操控入球或角球數目，在涉及中西區康樂體育會的足球賽事中贏取金錢。

案件編號：ESCC438/2024 
法庭記者：黃巧兒

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