串通環保署外判員工避過抽查 回收商以「化妝車」瞞天過海棄置建築廢物 3人認罪將指證同案其餘3人

4名環境保護署外判商員工涉嫌收受2名回收商員工利是等，協助回收商以「化妝車」掩人耳目，在免繳費情況下將建築廢物傾倒至堆填區，串謀詐騙環保署。6人被廉署控告串謀詐騙、行賄等共8罪，其中3人今早於區域法院開審前承認串謀詐騙罪，續准保釋至同案被告審結後判刑，控方交代將傳召3人作供。案情指回收商個多月間免費處置了逾4000公噸經掩飾的廢物，節省了約83萬元費用，而案發時間長達至少8個月。

環保署會對可疑環保斗進行抽查

天時環保廢料回收有限公司33歲工人林文健、環保署外判磅橋操作員60歲鍾佩珍及40歲張錦寧今各自承認1項串謀詐騙罪，餘下受賄罪則存檔法庭。案情指，環保署聘用遠東環保垃圾堆填有限公司，營運打鼓嶺專門處置建築廢物及非建築廢物的堆填區，收費為建築廢物每公噸200元，非建築廢物則免費。運載建築廢物的貨車司機經建築廢物入口駛進堆填區時，需向磅房內的磅橋操作員包括女被告58歲鍾佩珍及38歲張錦寧，出示環保署發出的「載運入帳票」，以計算所需費用。當貨車使用非建築廢物入口抵達磅房，磅橋操作員須檢查貨車廢物有否異常超載；如有超載甚至載有建築廢物，環保署或會檢控貨車司機。為配合行動，磅橋操作員會事先知道環保署何時抽查可疑貨車，而且不可外洩。

案發時，天時環保廢料回收有限公司在粉嶺沙頭角公路經營廢物回收場，擁有6架「環保斗車」專門用來運送裝廢物的「環保斗」，運去堆填區傾倒。操作回收場挖掘機的31歲天時工人林文健，自2021年初按天時貨車司機麥劍坤指示，先將從客戶收到的建築廢物裝入6架「環保斗車」，再在上面倒上非建築廢物遮蓋成「化妝車」，然後麥劍坤指示天時司機經非建築廢物入口駛入堆填區。

受審被告鍾靜君。資料圖片

被告麥華勝（戴口罩男士）。資料圖片

兩磅橋操作員預先通報司機避過抽查

如環保署職員認為有可疑要抽查的話，鍾佩珍及張錦寧會預先通報麥劍坤，麥劍坤再通知相應司機避過抽查，案發的8個月間，2人分別6次及16次發訊通報；紀錄顯示相關「環保斗車」在抽查結束後才駛入堆填區。環保署職員確認，2022年1個多月天時6架「環保斗車」曾先後771次於堆填區處置廢物，其中757次申報為非建築廢物，實際上有686次屬「化妝車」，免費處置了合共4,164公噸經掩飾的廢物，天時虛報從而避過支付約83萬元的費用。

6名被告依次為貨車司機麥劍坤、工人林文健、售貨員麥華勝、磅橋操作員鍾佩珍、張錦寧及家庭主婦鍾靜君。案發時麥劍坤及林文健受僱於天時環保廢料回收有限公司，而麥華勝為環保署外判商遠東環保垃圾堆填有限公司的傾倒區廢物檢驗員，其餘3名女被告均為磅橋操作員。6名被告同被控1項串謀詐騙罪。麥劍坤另被控4項向代理人提供利益罪；麥華勝、鍾佩珍及張錦寧各被控1項代理人接受利益罪。

各被告被控於2021年1月至2022年6月期間與劉一鳴串謀欺騙環保署，即不誠實地掩飾天時貨車於新界東北堆填區傾倒的建築廢物為非建築廢物、在環保署職員將要檢查堆填區的貨車時，預先提醒麥劍坤及使天時貨車處置建築廢物時能夠逃避繳付費用。麥劍坤被控於案發時向麥華勝、鍾佩珍、張錦寧及劉一鳴，提供利是、禮劵及瓶裝飲料，作為提醒麥劍坤環保署將進行突擊檢查及令天時貨車無須付費的報酬；麥華勝、鍾佩珍及張錦寧則被控從麥劍坤處收受利益。

案件編號：DCCC834/2024

法庭記者：陳子豪