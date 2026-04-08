重慶靚女遊客爆紅 西貢睇野豬、食茶餐廳：想試試港人眼中美食 下次天晴再來｜多圖

復活節及清明節長假期間，一名來自重慶的少女遊客閻小姐在香港接受電視台訪問後，因其標緻樣貌及一句「舊城市」的字幕而意外爆紅。她昨日（7日）在社交平台分享假期的港澳遊歷，在影片中展示自己與友人在香港品嚐了Jollibee炸雞、Silk奶茶、茶餐廳及麥當勞；在澳門則吃了雪糕、魚蛋及葡撻，引來大批網民留言，有人更呼喚：「不如你來香港定居吧。」

「重慶女」遊港受訪爆紅 數千網民點讚留言

閻小姐受訪時提及「香港是既有城市也有海邊」，但被誤聽為「香港是舊城市，加上其「仙氣」形象，令這段訪問在網上廣泛流傳。其後她在社交平台發文澄清，並附上可愛影片，隨即獲得數千網民點讚及留言，人氣急升。

在閻小姐帖文下，有網民留言感謝她的分享，形容她們似乎度過一個愉快的美食之旅。該網民自稱是香港人，但從未品嚐過閻小姐所打卡的香港美食，並認為從遊客角度看香港，感覺別有不同。

閻小姐其後回覆，解釋她們的美食資訊來源大多來自內地社交平台小紅書和抖音，只有一間餐廳是由她的香港本地朋友帶她吃過，因覺得非常好吃，所以這次再帶朋友前往。她補充，其餘大部分都是去一些廣為人知的打卡店。不過她同時表示，希望嘗試香港人眼裡的香港美食。

「重慶女」遊西貢：下次天晴時再來玩

閻小姐連日發文記錄行程，其中一篇以「在半月灣追野豬是什麼體驗」為題，提到雖然當日下雨，但仍無阻她們去看海。她們前往西貢，乘船抵達半月灘（廈門灣），其間認識了救生員，對方告知該處有野豬。她形容第一次見到野豬感覺奇妙又驚喜，救生員更邀請她們6月再來，屆時沙灘、海洋會更美，還可以浮潛，她表示期待下次見面。她還提到，雖然一直在下雨，但曾短暫放晴幾秒鐘，並成功捕捉到那一刻。

另一篇貼文以「分享一組相機拍的照片」為題，她表示好想下海游泳，可惜是陰雨天，下次天晴時再來西貢遊玩。她亦在「今天在香港的逛逛吃吃」一文中透露，很開心獲得網民的喜歡與關注，並預告會陸續分享出遊照片與攻略。閻小姐分享的照片可見，她和友人曾到訪維港，亦去體驗夾公仔。她們在街頭City Walk（城市漫步）之餘，亦進行購物。

圖片來源：小紅書@「屁屁萱」、Threads@「peixuan3412」