為2千元報酬管有25張假演唱會門票 35歲配藥員認罪入獄6星期

配藥員前年12月在大圍站管有25張偽造演唱會門票，在警誡下承認為2000元報酬，協助他人從內地把虛假門票帶到大圍站交收。配藥員早前承認管有虛假文書罪，辯方今早在九龍城裁判法院求情指，被告起初並不知道門票是偽造的，是很遲才知道門票屬虛假，惟仍愚蠢地依安排前去交收。裁判官陳志輝判刑時指，早前索取的社會服務令報告對被告的評價一般，認為監禁是合適的判刑選項，終判處他監禁6星期。

得知門票屬假仍愚蠢繼續按指示交收

辯方求情指，被告為報酬應承協助交收門票，被告起初並不知道門票是偽造的，儘管在後期階段知道是虛假門票，惟被告仍愚蠢地依安排前去交收。辯方續引述被告的求情信指，被告已還押約2星期，深感後悔，望法庭判處緩刑。

35歲被告鍾長縉，報稱配藥員，被控管有虛假文書罪，控罪指鍾於2024年12月27日在港鐵大圍站A出口知道或相信25張偽造演唱會門票屬於虛假，而在無合法權限或辯解下保管該文書。

警誡下稱為2000元報酬犯案

案情指，警方當時就假冒演唱會門票進行調查行動，於案發當日警方在大圍站A出口截查被告，並在他的外套內發現25張虛假演唱會門票。警方拘捕及警誡下，被告稱受不知名人士指使，對方開價2000元，指示他早前到內地取得涉案門票及後帶來大圍站，而他仍未收取報酬。

案件編號：KCCC2316/2025

法庭記者：黃巧兒