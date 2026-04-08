每日雜誌｜VPS遊戲衝擊現實 強大定位商機無限 AI代勞市場飽和 本地手遊團隊挑戰大

擴增實境手機遊戲席捲港台兩地，背後採用視覺定位系統（VPS），匹配數據和玩家即時位置，營造虛實合一的沉浸感。遊戲業人士指，VPS對遊戲開發有巨大價值，有開發商利用玩家貢獻的數據訓練人工智能（AI）地圖，建立強大的定位系統，相關技術或可應用於無人機、自動駕駛或機械人上，開拓商機。隨着AI急速發展，遊戲開發業界首當其衝，有專家形容，AI能代勞整個遊戲開發過程，加上手遊市場飽和，導致近兩年許多中小型公司結業，盼本地團隊能保持創意和靈活性，讓業界繼續健康成長。

《皮克敏》透過擴增實境技術，把現實地圖轉化為「花園」，玩家可以透過步行來「種花」。

手機遊戲《皮克敏》（Pikmin Bloom）在港台兩地掀起熱潮，遊戲透過擴增實境（AR）技術，把現實地圖轉化為「花園」，玩家可以分享實際位置，透過步行來「種花」及培育「皮克敏」，以收集道具和破壞障礙物。有玩家指，該遊戲鼓勵運動，玩家亦可與朋友虛擬交換「明信片」，帶來療癒感。

香港數碼娛樂協會主席彭子傑說，擴增實境遊戲依賴手機的全球定位系統（GPS）、相機和感應器（如陀螺儀及LiDAR光學雷達），把遊戲內的虛擬角色或物品「放置」於玩家身邊的真實環境中。

香港數碼娛樂協會於「2025東京電玩展」設「香港館」。 受訪者提供

VPS讓玩家感覺虛實融合

軟體開發公司Niantic推出《皮》前，已聯同任天堂推出手遊《Pokemon GO》，玩家可以匿名掃描周邊公共地標，10年累積下，該套系統已訓練出超過300億張影像的視覺定位系統（VPS）。VPS可經由圖像辨識技術，比對大量真實世界的照片，以精準判斷玩家的位置及方位，比GPS依靠衛星更精細。據悉兩個遊戲的系統聯通，玩家在《Pokemon GO》上載圖片，會成為《皮》的任務點。

當年《Pokémon GO》風靡香港，大批市民聚集在公園內「抓寶可夢」。

遊戲開發公司Skytree Digital Limited行政總裁Silver Yu形容，VPS能讓虛擬物件「穩固」地錨定在真實物件或建築上，不論玩家從哪個角度觀看，物件也不會偏移，「賦予手機『眼睛』與『大腦』，是AR技術的下一階段。」彭子傑說，VPS能讓玩家感覺虛實融合，許多「LBS遊戲」（Location Based Services，位置服務）也利用玩家貢獻的數據來訓練AI地圖，再慢慢累積成強大的定位系統，「是AR遊戲的核心競爭力。」

遊戲開發公司Skytree Digital Limited行政總裁Silver Yu說，擴增實境遊戲的數據要高度準確與一致。 受訪者提供

有用家擔憂私隱受威脅

不過，有用家擔心相關數據處理不當，甚或日後的使用範圍超出預期，對私隱構成威脅。據了解，玩家透過Google、Apple或Facebook等第三方程式登入遊戲，開發商只會收到玩家的「授權憑證」（Access Token），並不會拿到玩家的個人資料，一般遊戲公司會匿名化或聚合數據，不會直接連結到玩家個人身份。

Silver認為，相關存取行為存有灰色地帶。他釐清指，數據通常屬於遊戲公司的私有財產，受用戶條款及商業保密協議保護，惟危機在於監察上的缺失，玩家貢獻了街景影像與定位數據，但對相關數據如何被用於訓練商業AI模型，卻缺乏透明的知情權與監察渠道。

多名專家指出，當數據使用合規且注重私隱，香港亦可利用AR和LBS技術開拓商機。香港遊戲產業協會理事會副主席王文暉說，收集圖像對於全球定位分析很有幫助，相關資料和數據或可應用於無人機、自動駕駛或機械人上。在教育、培訓和零售方面，Silver認為精準的VPS定位技術能與商場及零售店舖結合，打造「地點觸發式」的互動推廣活動，提升顧客體驗。

香港遊戲產業協會理事會副主席王文暉指出，手機遊戲市場已達飽和。

「把AR應用到實體經濟」

彭子傑亦言，相關技術有助推動香港成為「智能城市」，結合本地地圖數據，開發導航、物流或城市規劃工具（例如精準定位服務），「把AR應用到實體經濟，創造就業和出口機會。」

回望香港市場，有業內人士指，本地有足夠人才，不少獨立團隊開發遊戲，成功搶佔亞洲及國際市場。王文暉說，近兩年手遊數量越來越多，大型開發商拉高廣告費、壟斷市場，令市場達至「飽和階段」，「現在難有『自然下載』（Organic Download），開發商便要下廣告『買人』。」在演算法下，應用程式平台會計算出最適合的廣告受眾，惟他指，普遍僅3%至5%手遊玩家願意在遊戲內付費，開發商要時刻留意廣告的有效成本（eCPM），針對玩家行為作出遊戲改動和更新，不然平台會因為下載量低而不斷提升廣告費，增加開發商的營運成本。

廣告費高昂以外，AI發展嚴重衝擊遊戲業。王文暉指，全港約有100多間遊戲公司，大部分是1至5人的獨立團隊，多專注開發小品、題材獨特的遊戲，而非投入高製作費用與高行銷成本、俗稱「3A大作」的遊戲。兩年前，業界已有應用AI繪畫遊戲內的人像，至現時用影片生成工具製作動畫和編寫程式，「整個遊戲開發過程也能用AI做。」他指，AI能夠提升遊戲的整體質素，小規模的獨立團隊也能做更高階的作品，變相中小型公司失去優勢，只能減省人手，甚至結業，「觀望會否汰弱流強。」

在智能化工具崛起之下，Silver相信，遊戲業正見證一場生產力的典範轉移，未來的遊戲開發團隊將被重新定義，在「一人開發」的模式下，開發者可以透過AI輔助編程解決技術壁壘，利用生成式AI完成美術與敘事設計，並借助自動化工具處理上架與市場推廣，以對抗香港高昂的營運成本，讓開發者把精力集中在創意與玩法設計上。

彭子傑同意指，香港遊戲產業生態近年有明顯進步，「靠創意和靈活性，在亞洲已有一定席位。」他說，香港容易連接內地和全球市場，加上AI和XR（延展實境）浪潮，適合做測試、創新和出口，「仍有發展空間。」

「城市峽谷」干擾定位 考驗開發商技術

香港高樓大廈林立，形成「城市峽谷」效應，會阻擋或反射GPS訊號，造成干擾。專家指，相當考驗遊戲開發商的技術。

就LBS（位置服務）遊戲，遊戲開發公司Skytree Digital Limited行政總裁Silver Yu說，開發的首要挑戰在於數據的準確性與一致性，若地圖數據出現偏差，玩家會發現原本應固定在花園裏的「花」飄到馬路，破壞遊戲的沉浸感。他提到，遊戲需要長時間在背景運作並即時追蹤位置，對伺服器架構要求極高，設計上亦要避免引導玩家誤入現實中的危險區域。

香港不乏遊戲開發人才。圖為業內人士到訪上海「China Joy遊戲展」。 受訪者提供

「遊戲不能太卡太耗電」

香港數碼娛樂協會主席彭子傑也說，遊戲十分考驗開發商的技術，當中要處理大量地圖和影像數據，使用AR功能會耗用大量手機電力和運算力，開發商要確保遊戲在不同裝置和地方也「跑得順」，「玩家邊走邊玩，遊戲不能太卡或太耗電。」全球玩家數量龐大，遊戲伺服器要即時處理大量位置數據，開發成本和技術門檻很高。

政府致力推動業界發展 多管齊下招攬人才

政府歷年大力資助和推動業界發展，透過不同計劃吸引和培育相關人才。

政府歷年大力資助和推動業界發展。 受訪者提供

文化體育及旅遊局回覆指，港府一直多管齊下吸引和培育表演藝術和創意產業不同範疇的人才，包括資助香港演藝學院提供表演藝術專上教育，香港藝術發展局和西九文化區管理局的各個人才培訓計劃，以及文創產業發展處資助創意業界舉辦培育人才計劃等亦為年輕人提供資助或實習機會，拓寬他們的視野。

在「優秀人才入境計劃」下，世界各地具質素的創意及藝術科技人才可受惠「人才清單」獲入境便利來港。自2023年至今年2月底，入境事務處共批准22宗數碼娛樂方面的創意產業專才申請（見表）。此外，文體旅局亦透過「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利計劃」，為來港參與認可主辦機構舉辦的文藝活動的短期訪客提供毋須申請工作簽證或進入許可的入境便利，以吸引更多境外優秀藝術人才來港。

記者：仇凱瑭