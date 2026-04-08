宏福苑聽證會︱物管公司火災前5日 向消防承辦商展示照片指水缸「入返水」 惟用8月舊照片「頂檔」︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會，今日（8日）舉行第9場聽證會，亦是第二輪聽證會的首場。根據聽證會時間表，今日有4人作供，包括宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟、董事及工程師鍾傑文、中華發展工程有限公司董事梁秉基。另外，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明亦會到聽證會作供，成為首名出席作供的政府官員。

就火災時消防水缸缺水一事，宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟作供時指出，去年10月執修工作期間要更換消防喉轆噴咀，其間須到天台關閉消防水缸水掣。他最初指水掣由另一工人蔡金龍關閉，被委員會代表大律師當場質問與向警方提交的書面證供有出入，其後他改口承認是自己關閉。

宏福苑聽證會︱物管公司向宏泰展示8月舊照片 指水缸「入返水」

【11:58】聽證會上有一份物管公司置邦興業物業主任鄭芷盈與鍾傑文的WhatsApp紀錄。鍾曾於去年10月28日問鄭，消防水缸「入返水未」，稱「無水完唔到工」。鄭回應指「話已入返水」。

鄭芷盈去年11月21日，即火災前5日，亦在WhatsApp向鍾傑文傳送15張相片，稱水缸「已入水」，但其實大部分照片是同年8月的舊照片，而當時水缸實際上沒有水。鍾回應指看到相中日期，隨即轉發相片到宏泰的工作群組，直言「諗住叫人做」，但質疑「以前啲相睇嚟都無用。」但無追問對方為何會發了之前的相片。

鍾其後發現上水喉已拆，指「好多工程做緊」，曾問物管公司置邦是否有「除牌紙」及FS251，但無進一步詢問置邦具體工程詳情。李澍桓質疑鍾傑文「唔係問返置邦咁樣最直接咩？」鍾傑文指「溝通有時候要雙方。」 李隨後指：「溝通你都要你問咗人哋先答㗎嘛。」

宏泰消防董事指「太忙」 只依賴員工了解情況

【11:40】李澍桓質疑鍾傑文，在2025年3月、10月、11月年檢及維修時，都沒有親身到宏福苑，依靠員工告知情況。他問若作為消防裝置承辦商持牌人完全依賴員工匯報情況，是否屬盡責表現，稱「全部都係依賴員工發生咩事，你聽人講、你啲同事又聽人講，我問你作為持牌人士，呢種做法係咪盡責？」鍾傑文承認「唔理想，可能我真係太忙，應該抽多啲時間。」李隨後進一步追問制度改革的必要性，向鍾傑文提問：「如日後消防設除牌制度，你是否認同？」鍾傑文表示認同。

【11:30】第二次作供的宏泰消防工程有限公司董事及工程師鍾傑文在代表委員會的大律師李澍桓盤問下表示，天台消防缸放水工程沒有需要關閉消防泵，因怕警鐘誤鳴，故換水缸時，實際上會關閉消防加壓泵，害怕加壓泵運作時會損壞，是慣常做法，但同意技術上沒有必要關閉加壓泵。

年檢核對表方面，宏仁閣和宏志閣部分顯示有問題，鍾傑文稱問過同事黃健華，對方稱是「甩漏」，確認是兩座都沒有問題。他又指，年檢表不用向消防處提交，但自行儲存七年，供消防處抽查，但宏福苑的年檢表未曾有消防處人員抽查，而按其公司經驗，其他工程亦未有消防處抽查。

據鍾傑文新提供的資料，宏福苑在去年3月年檢後及10月換水喉工程之間，在4月亦有水喉需要修理。李澍桓展示一份「消防裝置及設證書」，顯示喉轆及消防栓系統問題，其中一座有上水喉管破損，表格顯示天台水缸缺水，需要重新注水。

鍾傑文指，電工黃健華到場看水缸，鍾傑文則透過照片查看，發現上水喉管物料穿了，相信是自然破損。他否認年檢未及仔細，指喉管物料爆開，沒有先兆。他稱，當時收到管理處通知漏水，擔心缺水，憑經驗評估需掛牌。

他又估計，上水泵當時關閉了，亦沒有檢查上水泵有否損壞，解釋因水喉爆開的原因是行泵上水，故壞泵的機會很細。委員會主席陸啟康追問原因，鍾再解釋，若泵壞掉便不可能有水上，那便不會「谷爆條喉」。

李展示相關工程的裝置關閉通知書，鍾指，消防處4月4日有查問情況，了解需要關閉甚麼系統。而5月27日由其外判工人「阿強」到場維修，更換水喉，但沒有開泵作測試。鍾解釋，因與置邦鄭小姐議價時，對方提議由置邦上水，宏泰只負責換喉。事後他有問鄭小姐交「滿水」照片，因此確信水缸已滿水。

李質問該工程的報價單中提到消防系統放水及入水工程，涉及3000元，工程總額9000元，鍾確認該3000元的工程最終沒有做，因在管理處提議後，他亦減去500元工程費。

（前）宏泰消防工程董事鍾傑文、（後）宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟。

宏泰消防唐慶麟：去年10月已發現水缸無水 承認無向物管跟進「掛牌」事宜

【11:05】唐慶麟在代表置邦的資深大律師許偉強盤問下確認，10月16日與置邦興業有限公司工程主任林文欣對話中，提到有水缸工程進行，故要放走消防水缸的水，但唐沒有跟進，亦沒有跟進「掛牌」事宜，而其老闆鍾傑文亦沒有指示就水缸事件跟進，或要他就掛牌向管理公司查詢。

代表政府的資深大律師孫靖乾提出唐慶麟的兩份證詞及其老闆鍾傑文的一份證詞中，均沒有提及唐慶麟向林文欣問及「掛牌」的情況，質疑為何兩人沒有提及。唐慶麟稱，落口供時沒有提到，故忘了提起。

【10:46】唐慶麟續指，當時亦向宏泰消防董事鍾傑文交代有關情况，當時鍾要求唐詢問林文欣是否已「掛牌」，即是否取得「消防裝置關閉通知書」（SDN）。他指林回應稱已掛牌。

李澍桓隨後展示多張消防水缸照片，其中一張為2025年11月13日的宏仁閣天台消防水缸照片。唐慶麟在會上直言「消防水缸牆身無可能咁乾淨、太白了」 ，又指自己在去年10月16日上樓觀察時，水缸已鋪磚。

唐慶麟指水缸水掣另一工人關閉 被當場踢爆即改口：係我閂嘅

【10:38】唐慶麟續作供指，去年10月16日及17日進行更換部件期間，五座消防水缸均完全無水。他稱曾透過管理處轉達情況予置邦工程主任林文欣，林文欣回應稱「消防水缸正進行執修，所以無水」。唐慶麟表示，自己聽後並無再追問詳情。

唐慶麟續指，10月17日他前往其餘五座重新打開閘掣、更換部件及進行測試。但他承認僅在10月16日查看過其中三座水缸狀況，其餘五座並無親自上樓核實是否有水，亦無再向管理處查詢無水原因。

代表委員會的大律師李澍桓問及為何在明知水缸無水的情況下，仍要指示蔡金龍重開供水掣？唐慶麟解釋稱「因為閂咗，穩陣起見，就要開返，係我地工序來。」

【10:20】宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟表示，自己於2015年加入公司，並從2016年開始已參與宏福苑消防裝備的維修工作。他指自己在去年10月在宏福苑消防年檢後，與另外兩名員工到場執修，更換消防喉轆噴咀，其間須到天台關閉消防水缸水掣。

他作供時稱，宏福苑宏仁閣、宏道閣、宏新閣的消防水缸水掣由另一工人蔡金龍關閉。委員會代表大律師李澍桓指，唐慶麟去年底向警方提交的書面證供提及，由他本人關水掣，唐其後立即改稱「係我閂水掣嘅。」

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：何健勇