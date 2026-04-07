屯門邨巴ABC旅遊「照常」減班次 解釋稱「同事未出院」 網民：講都無人信

在屯門經營4條邨巴路線的「ABC旅運」早前表示，因油價上升擬削減班次，又指若無法解決，或考慮停駛全部路線。惟昨日（6日）最新消息稱，減少班次的決定未經運輸署批准，所有班次要維持正常。ABC旅運今晚（7日）在社交平台交代情況，指原計劃明早（8日）班次正常，但由於「同事未出院、外游趕不回港」等原因，「NR711」路線需作臨時改動，包括兩班變一班，以及停駛一個時間段的班次。

暫停一班次 部分路線改中巴行駛

ABC旅運表示，「NR711」7時40分及7時50分班次，改為7時45分；「NR711」8時10分的班次暫停，強調以上臨時改動只是一天。另外，「NR711」7時10分、8時35分的班次，及「NR720」7時正、8時35分的班次，將會改為使用28座中巴行駛。

不少網民在帖文留言表示「調整還調整，唔好攪到日日唔同，玩死d（啲）客」；另有網民希望可以先減少班次和加價，以維持營運，「寧願你加價都唔好唔做」；亦有留言對ABC旅運感到不滿，稱「冇心做就執左（咗）佢，你啲cut班原因講都冇人信」、「執咗佢咪算囉」、「呢間公司好X多問題，每次有問題就揾啲客開刀」。

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在屯門經營4條邨巴路線的「ABC旅運」早前表示，因油價格上升需削減班次。

運輸署：仍未接獲調整班次申請

運輸署回覆查詢時表示，對事件表示關注，署方至今未接獲該營辦商申請調整服務班次或收費，現已主動聯絡該居民巴士服務營辦商了解，得悉營辦商正與居民代表討論調整服務詳情，並會於取得居民代表同意後向運輸署提交申請。如接獲有關申請，署方會盡快處理，會密切監察營辦商服務。

針對明日更改班次情況，運輸署表示，已提醒營辦商如有司機因事或身體不適而臨時缺勤，特別是居民上班和上學的上午繁忙時段，營辦商須盡快安排後備人手提供服務，以盡量減少對乘客的影響並及時疏導候車乘客。

4月8日開車時刻表

NR711 兆麟苑→上環/中環/灣仔/銅鑼灣

06:50｜07:10｜07:30｜07:45｜08:00｜08:20｜08:35

NR720 兆麟苑→長沙灣/旺角/油麻地/尖沙咀/紅磡

07:00｜07:35｜07:55｜08:15｜08:35

NR707 大興花園→長沙灣/旺角/油麻地/尖沙咀/紅磡

07:40

NR79 置樂花園→長沙灣/旺角/油麻地/尖沙咀/紅磡

07:40

路線收費速查

NR711 $24｜NR720 $18｜NR707 $19｜NR79 $20