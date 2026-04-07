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回港高峰︱西九高鐵站現人潮 市民呻回程直達票難搶 讚內地消費平好過出國

社會
更新時間：17:36 2026-04-07 HKT
發佈時間：17:36 2026-04-07 HKT

復活節及清明節長假期最後一日，大批北上港人返港，西九龍高鐵站人頭湧湧，站內不時有廣播提醒的士站人流眾多，建議乘客改乘其他交通工具。有市民趁假期回鄉掃墓，指內地人流尚算適中，但回港高鐵票難搶，無法買到直達香港的車票，最終需到廣州轉車；亦有市民北上旅行，認為內地消費較海外便宜，數日行程只需幾千元，且高鐵十分方便。

市民返茂名祭祖4日花約$5000 嘆高鐵票難搶

市民潘小姐一家四口趁假期回鄉下茂名拜山掃墓。她表示，內地人流尚算適中，今日返港人流較多，估計一家人4日行程總花費約四五千元。被問到為何不考慮去海外旅遊，她解釋因小朋友與大人假期時間不同，回鄉祭祖最為合適，且小朋友翌日便要返學。

潘小姐坦言搶高鐵票很難：「好難買，要提前15日搶飛，回程買唔到直達香港嘅車票，要喺廣州轉車。」

港人北上探親掃墓兼短途遊 讚內地消費低

回福建探親5日4夜的吳先生表示，因稍後需要實習，假期時間有限，故未有考慮到海外旅行。他指內地假期與香港略有不同，人流比農曆新年少，回港過關及搭車過程順利。不過他同樣表示搶票困難，無法買到直達車票，需要先前往深圳北站再轉車回港。

除了探親掃墓，亦有市民選擇北上短途旅遊。馮先生陪同親戚到訪張家界，大讚當地景色優美，人流亦不算多。他直言雖然車票很難買，「搶咗好耐先買到」，但相比去海外旅行，內地旅遊「平好多」，今次只花費數千元，且高鐵接駁便利。

張小姐則帶小朋友前往佛山遊玩3日2夜。她指小朋友想到當地的遊樂園遊玩，且內地消費較低，「好抵玩」。她表示由於上周日下午才出發，成功避開高峰人潮，購票過程亦相對順利。

記者：蔡思宇
攝影：吳艷玲 

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