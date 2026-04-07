Netflix香港加價︱4K方案加10元至118元 額外成員附加費亦上調

美國串流平台Netflix上月宣布加價，香港用戶近日陸續收到加價通知，額外成員附加費亦有上調。有Netflix用戶接獲電郵，指「費用即將更新」，下月起其月費將調整為149港元，當中包括「高級方案」費用118元，以及額外成員收費31元；對比目前費用136元，即套餐108元、額外成員28元，實際加幅約9.6%。

加價幅度由約6.8%至11.4%不等

Netflix目前設有3種收費計劃，以配合不同用戶需要，今次加價幅度由約6.8%至11.4%不等。據Netflix香港網站顯示，支援4部裝置同時收看的高級4K套餐，月費變為118元，相較之前的每月108元加價10元，升幅約9.3%；1080p標準方案價格由88元上調10元至98元，升幅約為11.4%；基本720p方案則由73元增至78元，貴5元，加幅6.8%，亦是今次加價幅度最低的方案。

翻查資料，Netflix對上一次加價是2024年，當時月費升幅由12.8%至16%不等，基本方案收費由最平63元加至73元；標準方案收費由78元加至88元；高級方案則由93元漲至108元，訂閱費首次突破百元。與此相比，今次加價幅度相對較低。

意大利法院裁定Netflix加價條款不公 須降價及退款

Netflix近年在海外多次加價，引起消費者不滿。意大利法院於4月1日裁定，Netflix自2017年起四度加價的合約條款屬不公平條款，違反當地《消費者法典》及歐盟第 93/13/EEC號指令，責令其將訂閱費降回2015年推出市場時的原始水平，並須向超過540萬名現有訂閱用戶及眾多前用戶退款。

根據裁決，Netflix須將Premium計劃降至每月11.99歐元（約102港元）、Standard計劃降至9.99歐元（約85港元），並在裁決頒布後90日內透過多渠道通知用戶退款權利，否則每日罰款700歐元（約5,936港元）。若用戶自2017年起持續訂閱Premium計劃，最多可獲500歐元（約4,240港元）。

意大利裁決並非單一事件。德國消費者組織亦向Netflix提出平行訴訟，柏林及科隆法院先後裁定Netflix的加價條款在德國合約法下無效；西班牙消費者組織亦正推進類似法律工作。上述3宗訴訟均基於同一條歐盟指令為法律基礎。若德國案件最終亦以Netflix敗訴告終，涉及賠償的用戶規模將遠超意大利。