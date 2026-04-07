宏福苑︱麥美娟：動員逾千人協助居民上樓執拾 須舉行簡介會做法將成修例方向

宏福苑7座大廈居民，4月20日起將分批上樓執拾物品。民政及青年事務局局長麥美娟今日（7日）在活動後見記者時表示，已動員逾千人協助居民返回單位收拾個人物品。她指當局將於地下設立登記處，由民政署及關愛隊同事為居民登記，並派發紅白藍袋、防刮手套、口罩及蚊怕水等物資。當居民完成執拾後，關愛隊亦會協助有需要或年長居民將物品搬運上車。

麥美娟：前管理公司管理文件欠妥 合安核對需時

至於由新管理公司「合安」將於5月上旬舉行業主簡介會，麥美娟解釋，其主要目的是向業主釐清由前管理公司接收的逾80萬份文件。她指出，由於前管理公司對管理費按金等紀錄「管理得不太妥善」，「合安」需花費大量時間逐戶梳理及核對。

麥美娟：須舉行簡介會的做法將成修例方向

她指簡介會將涵蓋多項重要資訊，包括財務紀錄，詳細解釋每戶大維修基金供款紀錄及管理費繳交情況。另外就合約問題，將交代前法團與承辦商簽訂的合約，特別是提早解約的責任問題，並會說明有關大維修基金的退款安排詳情。

麥美娟強調，「合安」已收到業主意見，簡介會的舉行時間必定會避開居民上樓執拾及聽證會日期，以方便最多街坊參與。她又指，舉行簡介會的做法，將是政府未來修訂《建築物管理條例》的方向，計劃要求法團在召開業主大會就大維修等重大事項作決定前，必須先舉行簡介會。

她解釋：「經驗告訴我們，業主大會時間有限，業主難以在短時間內作決定。」簡介會能讓業主獲得更詳盡資訊，從而作出更明智的決策。麥美娟重申，所有重大決定最終仍會嚴格按照《建築物管理條例》規定，在業主大會上由全體業主投票決定，簡介會是為促進資訊透明，讓居民掌握更全面情況。