西九咖啡節︱大雨欲開傘「自救」被阻止 參展商指於內地擺展獲禮待 苦笑：香港仲進步緊

復活節假期期間的西九文化區咖啡節昨日（6日）最後一日，受連日天雨影響，現場滿地泥濘，攤檔生意大受影響。前日天雨期間有參展商由於攤檔器材被弄濕，難以再做生意欲提早收檔，遭活動主辦方警告指或無法退回按金。參展商之一、本地咖啡品牌負責人鄭小姐今早（7日）於商台節目憶述，在內地不同城市參展時，當地主辦方對香港參展商非常友善，零租金之餘更有貼心服務，苦笑指「香港仲進步緊」。

參展商開遮自救反被阻 指主辦方應變須再加強

鄭小姐提到，作為檔主，今次西九咖啡節的經歷令她「心情好惡劣」。對於主辦單位被指欠缺「Plan B」，她表示認同，並憶述活動前的準備情況。她表示，在活動開始九天前，天氣報告已準確預測將有雨，有見及此，她特意向朋友借來一把大型帳篷傘，並為自己的攤位準備了雨衣、掛布和透明膠布等防雨措施。

然而上述準備仍難敵場地的惡劣環境。她憶述活動首日，她所在的攤位因為處於低窪地區，微雨已令內部「濕晒」，地面「好似踩住稀泥咁樣」。當她張開自備的大傘以擋雨時，卻被主辦單位以「太大把」為由，堅持要求她收起。鄭小姐對此感到無奈，強調大傘並未阻礙其他攤檔。

她亦聽聞，有海外參展商的電器因天雨而斷電，甚至燒毀了機器，導致部分沖調咖啡的環節無法進行，「水都煲唔到，點沖咖啡呢？都唔使講做生意。」

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憶內地參展獲尊重 待遇天淵之別

鄭小姐亦回想起在內地參展的美好回憶。她表示，今年已在內地參與約十個不同的展覽，例如在廣州、上海等，當地主辦方對非本地，特別是香港的參展商表現出極大的尊重和誠意。

「佢哋一定係零租金啦，仲會包埋酒店。」鄭小姐分享道，「一定會幫我哋訂埋，例如可能冰啦、水啦，甚或可能你有啲咩嘢所需支援。」她憶述，有一次在廣州參與戶外市集，主辦方發現香港參展區的人流較少，即時連夜搭建一個華麗的拱門，清楚標示「香港區」的位置，翌日人流立即大增。「今日同佢講，聽日就做，其實貴㗎，但係因為邀請咗你哋嚟，呢個係我嘅親身經歷。」

更令她欣賞的是，內地主辦方會為非本地參展商尋找代理，提供咖啡機等設備租借服務，讓他們可以減少行李負擔，帶更多產品參展。主辦方亦會主動關心參展商的情況。「所以我哋覺得香港可以參考下人哋嘅做法。」

香港咖啡不輸蝕 冀主辦方退還部分租金

儘管對主辦方安排感到失望，但鄭小姐對香港的咖啡文化及同業充滿自豪。她強調，香港的精品咖啡水平絕不輸給日本或其他地方，無論是烘焙師還是咖啡師，都非常有耐心地沖調每一杯咖啡。「其實我哋喺香港，世界裏面我哋攞咗好多個世界獎項。」

她又讚揚香港同業間「互助互愛」的精神，形容彼此是「良性競爭」，在市集或比賽中，大家並非只講金錢，而是會「搭膊頭」互相幫忙。

對於今次的損失，鄭小姐坦言雖然天雨是預計之內、無法阻止，但主辦方的後續處理有待改善。她認為主辦方向參展商退還三分之一的租金「唔過分」，或提供其他形式的補償。她最後苦笑道：「要話畀人聽你點唱好香港呢，雖然你唔一定要包好多嘅嘢，但起碼畀人感覺到你係幫緊佢哋（參展商），呢個好緊要。」