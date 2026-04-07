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青衣地下採石場擬以地底爆破進行 土拓署：岩層爆破與行山徑差逾百米影響微

社會
更新時間：10:18 2026-04-07 HKT
發佈時間：10:18 2026-04-07 HKT

青衣地下採石場以地底爆破方法進行，土木工程拓展署表示，採石位置深入岩層，與山上青衣自然徑相距逾100米高差，對行山人士影響非常輕微，而工程團隊會在隧道口安裝防爆門，並在工地和周邊安裝震動監測儀，確保安全。署方又指，採石場與附近民居和學校相距較遠，但爆破工程會加設隔音屏障等，降低影響。

青衣地下採石場工程顧問AECOM介紹，爆破法是最常用以開挖堅硬岩石的方法，炸藥使用亦受《危險品條例》管制，在香港及海外均廣泛使用，包括高鐵、港鐵觀塘延線和搬遷沙田污水處理廠往岩洞等工程，爆破過程最長維持十多秒。

遠離民居學校 有天然山坡作屏障

土木工程拓展署表示，項目團隊將於隧道口安裝防爆門以降低聲響，在工地和鄰近區域安裝震動監測儀，監察不同地點的震幅，爆破方法技術安全可靠，且不會產生持續震動，亦能加快施工進度。署方續指，採石工程深入岩層，與山上的青衣自然徑至少相距100米的高差，對行山人士影響非常輕微，而爆破工程期間，採石場周邊會設置告示牌，預早提示公眾。

採石位置深入岩層，與山上青衣自然徑相距逾100 米高差，對行山人士影響非常輕微。
採石位置深入岩層，與山上青衣自然徑相距逾100 米高差，對行山人士影響非常輕微。

噪音方面，署方指，採石場與附近的民居、學校相距甚遠，且有天然山坡作為屏障，故噪音影響輕微，而團隊會採用低噪音施工方法、使用性能優良的機動設備、以及設置臨時可移動的隔音屏障等，並盡量避免在公眾假期和晚上7時至早上7時期間進行爆破工程。

署方續指，項目團隊在地底爆破時會關閉地下採石場進出口的防爆門，分隔外界與地下採石區域，並定時灑水和過濾塵埃，減低空氣污染；採石工程的位置深入岩層，不會影響地表天然河道。

記者：曾偉龍

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