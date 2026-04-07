青衣地下採石場擬2028年上馬 總工期暫定25年 前土力處長：本地開採較環保

隨着屯門藍地石礦場地面採石完結，本港已無露天石礦場。土木工程拓展署計劃在青衣西北部牛角灣以南及鑊底灣以東北的地下空間，開採地下石礦，目標2028年第四季啟用，工程為期暫定約25年，鄰近並設兩個地盤，用作存放和處理石料、配製混凝土和生產瀝青等。土力工程處前處長陳健碩指，地下採石對公眾影響較低，亦較環保，但成本會較高。

屯門藍地石礦場2025年轉為地下採石，是本港首個地下採石場。土木工程拓展署已於2024年6月就青衣北地下採石場發展啟動勘查研究，最新目標於明年第二季開展前期工程，完成後則於2028年10月開始地下採石階段，開採石材並建造岩洞，總工期暫定為25年。

目標2028年第四季啟用 總工期暫定25年

擬議地下採石場位於青衣西北部牛角灣以南及鑊底灣以東北的地下空間，前期工程涉約1.5年，涉及工地設置、建造隧道進出口、鞏固斜坡和初段隧道挖掘；工程期佔23.5年，除於地下空間進行地下採石及建造岩洞外，附近的牛角灣地盤將存放和處理石料、配製混凝土和生產瀝青，鑊底灣地盤則用作存放和運輸石料。

署方表示，工程項目將採用賺取收入的合約模式，能為政府庫房帶來收益。根據合約，營運者須於合約期內向政府定期繳付費用，而營運者可獲得加工和銷售石料，以及生產和銷售混凝土及瀝青部分的銷售收益；採石合約完結後，岩洞及相關工地均須交還政府作規劃發

展。

合約完後岩洞及工地交還政府發展

署方稱，設置地下採石場可穩定本地石料來源，更可強化本地混凝土和瀝青生產的供應鏈，特別是支援北部都會區發展，同時增加土地儲備。署方又稱，青衣交通網絡四通八達，鄰近海岸線，便於以水路運輸石料，青衣附近有數間混凝土和瀝青廠，可發揮協同效應，並減低運輸相關的碳排放，加上選址遠離民居，對社區影響輕微；採石場落成後可接收其他建造工程的剩餘岩石，紓緩公眾填料庫壓力。

交通影響方面，地下採石場共有兩個陸路出入口，分別位於青衣北岸公路連接担杆山路的支路，以及青衣西北交匯處連接牛角灣的車路。鑑於現時担杆山路的重型車輛流量較高，工程車輛將經担杆山路迴旋處以南的支路進出採石場，而當連接牛角灣和担杆山路進出口的通道完成後，工程車輛將會經牛角灣駛離，避免使用担杆山路。採石場毗鄰海岸線，從採石場開採的石料及其他原材料亦可經水路運輸，減低陸路運輸需求。

工程師學會前會長、土力工程處前處長陳健碩表示，本港有大量「靚石」，但因人口密集而未能開採，地下採石對公眾影響較低，亦較環保，但成本會較高。他指，現時本港的石材絕大部分進口自內地，亦不環保，「在大陸開石，只是環保問題在大陸，石料很重的，內地開採的碳排放會大過香港（開採）很多。」

他又指，香港縱有地下採石場，石材供應仍要依賴內地進口，但可為庫房帶來收入，「（10多年前）年年收幾千萬元」，且岩洞未來亦可安置例如骨灰龕等設施，一舉多得。他又認為，地下採石具有潛力，舉例屯門藍地地下採石的範圍未來仍可擴大。

記者：曾偉龍