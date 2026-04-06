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西九咖啡節︱大草坪仍滿地泥濘 市民着舊鞋入場嘆精品咖啡：無咩好輸

社會
更新時間：19:28 2026-04-06 HKT
發佈時間：19:28 2026-04-06 HKT

西九文化區咖啡節今日（6日）迎來最後一日，受連日天雨影響，儘管主辦方在草坪加鋪膠板、安排工人清理污泥，大草坪仍滿地泥濘，不少入場人士以膠袋充當鞋套。有咖啡愛好者趁人流減少，穿舊鞋入場「嘆啡」，笑言「覺得無咩好輸」。有攤檔預計，今年生意較去年下跌兩至三成。

記者今午抵達西九大草坪，天色雖有好轉，但地面仍滿是泥濘。主辦方代表鍾小姐表示，昨日已即時安排清潔工人及吸水機清理積水，今早亦在場地鋪設膠板及乾沙。她指今日天氣改善，預計人流較昨日多一倍。

攤檔有空閒介紹咖啡知識

有咖啡愛好者把握停雨及人少的時機，踏着泥濘入場。市民周小姐表示，平日習慣喝冰黑咖啡，較少機會品嚐精品咖啡，因此與男友前來咖啡節，「之前聽說咖啡節很多人排隊，有些檔口排不到。可能因為昨日下雨，今天我們已經喝了幾杯」。她認為今日現場氣氛較想像中輕鬆，攤檔也有空閒介紹咖啡知識，「發現真的很有特色，可能之後放假會特地到小店探索一下。」

男友楊先生笑言，早有心理準備要踩泥濘地，因此穿舊鞋到場，「覺得無咩好輸」。他說咖啡是貼地的飲品，自己每日至少喝兩杯，又認為活動難得，「很少有機會一次過見到這麼多不同國家品牌的咖啡。咖啡大家每天都會喝，在咖啡裏加酒很有特色，不會覺得脫離日常。」

大四學生劉先生表示，喜歡手沖咖啡及精品咖啡，認為活動適合愛好者及市民體驗咖啡文化，「價位正常，不會說特別高性價比，但我相信是有質素的」。被問到場地環境，他指泥濘地雖然影響體驗，但在主辦方準備的膠板上行走則相對舒適。他亦表示，今個復活節假期留港消費，支持本地活動，「我覺得香港也有很多不錯的本土品牌，可能有網店，或者一些很努力在店內工作的咖啡師，其實都值得支持。」

檔主：志在直接與顧客溝通

本地手工氈酒（Gin）品牌「N.I.P無名氏」每杯飲料定價約75至100元。負責人李先生表示，去年曾參加咖啡節，預計今年受天氣影響，生意下跌兩至三成。他指擺檔志在直接與顧客溝通、收集反饋；為配合咖啡節主題，今年其中一款產品名為「菠蘿油咖啡」，以奶油、芝士與咖啡調製。

另一本地品牌「SEIZING啡酒館」負責人張先生表示，檔位主要推廣精品咖啡及咖啡雞尾酒，每杯咖啡約需2至4個代幣（每個代幣25元）。他指今年咖啡節人流不如去年暢旺，生意保守估計下跌一至兩成，但認為已收宣傳之效，「始終是咖啡界盛事，可以跟世界各地咖啡高手同場展出。希望帶給香港市民更多咖啡氛圍，讓海外和本地咖啡業界有更多交流，提升技術和品味」。他補充，檔位有減價促銷，原價6個代幣兩杯咖啡雞尾酒，減至4個代幣。

記者：蕭博禧

攝影：何家豪

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