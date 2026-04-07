「靚仔醫生」蘇浚祈Po「電擊照」惹禍 醫管局證違反員工守則「炒魷」 交醫委會跟進

ViuTV節目《全民造星III》參賽者、被稱為「靚仔醫生」的蘇浚祈，近日捲入社交平台洩露病人私隱風波，他早前聲稱遭到已離職前同事報復抹黑。據報他近日已被移離醫院官方WhatsApp群組，下月當值表也不見其名字，相信已自行離職或遭解僱。醫管局回應《星島頭條》查詢時指，早前已嚴肅調查及全面檢視事件，涉事人員現非醫院管理局員工。

九龍西醫院聯網確認蘇浚祈違反員工守則

九龍西醫院聯網今日（7日）發表聲明指，已完成事件調查，確認該員工違反員工守則，已經與當事人終止合約，並將按機制將有關個案轉交醫務委員會跟進。

九龍西醫院聯網表示，作為公共醫療服務的提供者，聯網要求所有員工嚴守專業守則，保持誠信，並恪守保障病人權益與私隱的宗旨。對於涉嫌違規的個案，聯網務必嚴肅跟進。九龍西醫院聯網確認該員工有違誠信，行為亦嚴重影響醫生專業形象。

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蘇浚祈曾稱遭抹黑

根據《醫院管理局附例》，任何人未經醫院內病人同意，不得在公營醫院內拍攝照片或影片或把醫院病房勾劃出來，保障病人私隱。有網民上月公開一則截圖，一個名為「sojendr」的IG帳戶，於限時動態發布一張在仁濟醫院急症室急救房中搶救病人的照片，寫有「久久一遇的Cardioversion（心臟復律） 全部入晒來睇我電人」字句，圖中有疑似醫護人員正圍着正接受搶救的病人。

該截圖在網上引起熱議，因在網上發布急症室救人時的相片，可能違反醫院規定，亦不符醫生專業操守。當時醫管局表示，九龍西醫院聯網非常重視保障病人私隱，所有員工必須嚴格遵守相關規定，以保障病人私隱不受侵犯。聯網絕不容許員工，以任何形式洩露病人私隱的行為。聯網會檢視事件，如果發現有員工違反規定，會根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。

蘇浚祈其後於IG限時動態回應，指自己遭前同事抹黑，稱發現一名已離職的前同事在專業操守上有嚴重問題，私下勸告不果後向醫委會作出舉報，懷疑因此遭到報復抹黑。他指該照片實為兩年前一次儀器測試訓練的紀錄，當時僅在醫生同事之間傳閱，卻被有心人惡意扭曲為「急救病人中打卡」。

醫管局回覆查詢指，九龍西醫院聯網一貫極度重視保障病人私隱，重申絕不容許有任何形式的違規行為。「本聯網早前已嚴肅調查並全面檢視事件，涉事人員現非醫院管理局員工。」