每日雜誌‧人物誌｜港工程師闖南蘇丹救援 慨歎醫療中立漸失尊重

螺旋槳的震鳴在南蘇丹瓊萊州（Jonglei）的烈日下迴盪，對香港救援人員劉曉靜而言，是矛盾的訊號。飛機降落，帶來的可能是急需的物資，或是無預警的射擊與掃蕩。在那片荒原中，人們不談論未來，她與團隊在滿目瘡痍中，為平民築起避風港。今年2月3日，她所管理的醫院遭到空襲，化為焦土，關鍵物資損失殆盡，只能提早結束任務。親眼目睹那面象徵救援的旗幟，在戰火中失去保護，她慨歎，近年「醫療中立」漸失尊重，淪為硝煙中的標靶。

劉曉靜去年底在南蘇丹擔任無國界醫生項目統籌，為期4個月。

南蘇丹蘭基恩和皮耶近期爆發暴力事件後，約3萬人逃往尼亞提姆。

投身人道救援前，劉曉靜在香港過着極其穩定的生活。她是一名機電工程師，2011年因好奇心加入無國界醫生，原只打算「客串」一、兩個國際人道救援任務，沒料一做便超過10年。她擁有水利工程及項目統籌的專業背景，曾被派往利比里亞、索馬里、阿富汗、菲律賓、塞拉利昂、蘇丹、烏克蘭、孟加拉、巴基斯坦等地，擔任後勤經理、水利衛生經理及項目統籌等職位。

劉曉靜形容，工程師在前線的角色，是管理「非醫務事務」。她與團隊在資源匱乏的泥濘中，建立起維繫生命的供水與衛生系統、興建宿舍及臨時診所，「必須在摸索中前行，最寶貴的經驗是與當地人合作。」她說，組織提供建材，當地居民配合出力，「當救援計劃結束後，這些建築物會留給社區，改裝成學校或中心繼續使用，讓合作過程非常順暢。」

劉曉靜在2011年加入無國界醫生，並到利比里亞參與救援。

2017年11月，劉曉靜在孟加拉科克斯巴扎爾擔任水利衞生經理。

南蘇丹資源似時光倒流數十年

她多年來在前線奔波，但去年10月至今年2月在南蘇丹蘭基安（Lankien）擔任項目統籌的經驗，至今仍難忘。她說，當地的荒蕪遠超想像，「是我到過資源最匱乏、生活條件最差的地方。」她駐守的地區偏遠至極，一年只有兩、三個月能通車，其餘時間全靠飛機出入。那裏幾乎沒有政府水電，生活品質與數十年前相若。時間彷彿被凍結了，唯有戰火的餘燼，在每次衝突後重新燃起。

劉曉靜見證了當地衝突升級，權力鬥爭導致和平協議淪為廢紙，各方侵佔席位引發武裝襲擊，代價卻由平民承擔。戰爭，在他們本就脆弱的命運上，劃上重重一筆。她說，醫院裏的大部分病人並非傷兵，而是掙扎於嚴重營養不良、肺炎與結核病的普通人。在朝不保夕的日子裏，人們逃命躲進叢林，她不諱言，「未曾聽見他們（當地居民）談論未來 」。

醫院遭空襲 倉庫被炸物資殆盡

服務期間，劉曉靜經歷了3次撤離，從最初看到戰機警告式射擊而撤走一半人，到最後炸彈直接落在距離醫院僅300米的市集。她下達了撤離國際與區域員工的指令，甚為沉重，「我以為會被當地同事質疑，預備好要面對憤怒，但他們說已經習慣了，只要我們（國際團隊）能在後方繼續支持，確保物資能源源不絕送過來，就可以繼續留守。」

她說，當飛機最終起飛，複雜的情緒交織，「一方面是安全逃離了，另一方面則是知道這一別，可能真的再也見不到當地同事了，那種矛盾的情緒非常強烈且激動。」今年2月3日，醫院遭南蘇丹政府軍空襲，一名員工受輕傷，惟主要倉庫被炸毀，用於醫療的關鍵物資損失殆盡。

2026年2月3日晚上，南蘇丹瓊萊州蘭基安的無國界醫生醫院遭到南蘇丹政府軍空襲。

實際上，過往約1年，無國界醫生的當地員工和支援的醫院遭受12次攻擊，逼使3間醫院因安全考慮而關閉；其中3次襲擊發生於今年首2個月。劉曉靜憂心指出，近年針對醫療設施受襲的頻率明顯增加，「交戰方似乎不再理會人道主義立場和醫療中立，儘管我們清楚標示醫院位置並在屋頂漆上標誌，但這些保護措施已不再奏效。」她認為，媒體的報道至關重要，「南蘇丹內戰的升溫，國際新聞卻很少報道，如有更多人關注，或能產生一定的國際壓力。」

全球人道救援資金在縮減

救援工作最令人無力之處，在於配套的消失。她提到，近年全球人道救援資金，尤其是美國資助的縮減，令不少人道救援機構的計劃被逼中斷。她舉例，在南蘇丹曾處理一個案，三名未成年姊妹遭親屬性侵，無國界醫生能提供傷口處理與心理輔導，但後續生存與保障，負責的相關配套機構因資助減少，已撤離了該地區。

孤掌難鳴的困境，正是當前國際人道救援組織共同面對的痛。面對無法改變的大環境，劉曉靜的信念未被動搖，她與同事時常討論，若救了的人隨後仍要面對戰爭，是否還有意義。她堅定地說，答案不在宏大的改變，「我們絕對不是英雄，無法改變全世界，但可以對每一個接觸到的病人負責。」

在沮喪的現實中，支撐她的是一些極為純粹的瞬間。她還記得有個周末，一名產婦母子垂危，急須轉院進行緊急手術，團隊立即調派飛機出發。一架飛機只為救一個人而飛，讓她再次體會救援的核心意義，「每當看到運送物資或接載病人的飛機降落，那種感動依然強烈。」

改變不了大環境的輪迴，劉曉靜選擇守住一刻的希望。她強調，醫療自主權與尊重的重要性，「即使世界在崩潰，如果能讓當地人在最無助的那一小時感受到被在乎，這件事就有存在的必要。」

無國界醫生的健康推廣人員在南蘇丹瓊萊州的流動診所與病人講解健康訊息。

超越文化背景與國界 目標一致為救人

劉曉靜說，人道救援的魅力，在於看見來自不同文化、背景與價值觀的人，為了明確目標而聚首。

劉曉靜在阿富汗霍斯特與無國界醫生的同事合影。

劉曉靜去年在阿富汗坎大哈擔任項目統籌。

她指出，救援工作讓她學會了與不同人相處，「大家為了一個明確的目標如救治病人，聚在一起工作，每天上班都有清晰的目標，能幸運地參與到對當地人生活有益的工作中，就是最大的意義。」

下一個目標，她希望到緬甸工作，「在孟加拉和馬來西亞工作時，接觸過很多羅興亞難民和義工同事，我想親自走進緬甸，了解當地真實情況，除了歷史原因之外，還有否甚麼原因導致這種排斥。」

記者：林家希

圖片：無國界醫生提供