每日雜誌‧人物誌｜港工程師闖南蘇丹救援 慨歎醫療中立漸失尊重
發佈時間：09:10 2026-04-06 HKT
螺旋槳的震鳴在南蘇丹瓊萊州（Jonglei）的烈日下迴盪，對香港救援人員劉曉靜而言，是矛盾的訊號。飛機降落，帶來的可能是急需的物資，或是無預警的射擊與掃蕩。在那片荒原中，人們不談論未來，她與團隊在滿目瘡痍中，為平民築起避風港。今年2月3日，她所管理的醫院遭到空襲，化為焦土，關鍵物資損失殆盡，只能提早結束任務。親眼目睹那面象徵救援的旗幟，在戰火中失去保護，她慨歎，近年「醫療中立」漸失尊重，淪為硝煙中的標靶。
投身人道救援前，劉曉靜在香港過着極其穩定的生活。她是一名機電工程師，2011年因好奇心加入無國界醫生，原只打算「客串」一、兩個國際人道救援任務，沒料一做便超過10年。她擁有水利工程及項目統籌的專業背景，曾被派往利比里亞、索馬里、阿富汗、菲律賓、塞拉利昂、蘇丹、烏克蘭、孟加拉、巴基斯坦等地，擔任後勤經理、水利衛生經理及項目統籌等職位。
劉曉靜形容，工程師在前線的角色，是管理「非醫務事務」。她與團隊在資源匱乏的泥濘中，建立起維繫生命的供水與衛生系統、興建宿舍及臨時診所，「必須在摸索中前行，最寶貴的經驗是與當地人合作。」她說，組織提供建材，當地居民配合出力，「當救援計劃結束後，這些建築物會留給社區，改裝成學校或中心繼續使用，讓合作過程非常順暢。」
南蘇丹資源似時光倒流數十年
她多年來在前線奔波，但去年10月至今年2月在南蘇丹蘭基安（Lankien）擔任項目統籌的經驗，至今仍難忘。她說，當地的荒蕪遠超想像，「是我到過資源最匱乏、生活條件最差的地方。」她駐守的地區偏遠至極，一年只有兩、三個月能通車，其餘時間全靠飛機出入。那裏幾乎沒有政府水電，生活品質與數十年前相若。時間彷彿被凍結了，唯有戰火的餘燼，在每次衝突後重新燃起。
劉曉靜見證了當地衝突升級，權力鬥爭導致和平協議淪為廢紙，各方侵佔席位引發武裝襲擊，代價卻由平民承擔。戰爭，在他們本就脆弱的命運上，劃上重重一筆。她說，醫院裏的大部分病人並非傷兵，而是掙扎於嚴重營養不良、肺炎與結核病的普通人。在朝不保夕的日子裏，人們逃命躲進叢林，她不諱言，「未曾聽見他們（當地居民）談論未來 」。
醫院遭空襲 倉庫被炸物資殆盡
服務期間，劉曉靜經歷了3次撤離，從最初看到戰機警告式射擊而撤走一半人，到最後炸彈直接落在距離醫院僅300米的市集。她下達了撤離國際與區域員工的指令，甚為沉重，「我以為會被當地同事質疑，預備好要面對憤怒，但他們說已經習慣了，只要我們（國際團隊）能在後方繼續支持，確保物資能源源不絕送過來，就可以繼續留守。」
她說，當飛機最終起飛，複雜的情緒交織，「一方面是安全逃離了，另一方面則是知道這一別，可能真的再也見不到當地同事了，那種矛盾的情緒非常強烈且激動。」今年2月3日，醫院遭南蘇丹政府軍空襲，一名員工受輕傷，惟主要倉庫被炸毀，用於醫療的關鍵物資損失殆盡。
實際上，過往約1年，無國界醫生的當地員工和支援的醫院遭受12次攻擊，逼使3間醫院因安全考慮而關閉；其中3次襲擊發生於今年首2個月。劉曉靜憂心指出，近年針對醫療設施受襲的頻率明顯增加，「交戰方似乎不再理會人道主義立場和醫療中立，儘管我們清楚標示醫院位置並在屋頂漆上標誌，但這些保護措施已不再奏效。」她認為，媒體的報道至關重要，「南蘇丹內戰的升溫，國際新聞卻很少報道，如有更多人關注，或能產生一定的國際壓力。」
全球人道救援資金在縮減
救援工作最令人無力之處，在於配套的消失。她提到，近年全球人道救援資金，尤其是美國資助的縮減，令不少人道救援機構的計劃被逼中斷。她舉例，在南蘇丹曾處理一個案，三名未成年姊妹遭親屬性侵，無國界醫生能提供傷口處理與心理輔導，但後續生存與保障，負責的相關配套機構因資助減少，已撤離了該地區。
孤掌難鳴的困境，正是當前國際人道救援組織共同面對的痛。面對無法改變的大環境，劉曉靜的信念未被動搖，她與同事時常討論，若救了的人隨後仍要面對戰爭，是否還有意義。她堅定地說，答案不在宏大的改變，「我們絕對不是英雄，無法改變全世界，但可以對每一個接觸到的病人負責。」
在沮喪的現實中，支撐她的是一些極為純粹的瞬間。她還記得有個周末，一名產婦母子垂危，急須轉院進行緊急手術，團隊立即調派飛機出發。一架飛機只為救一個人而飛，讓她再次體會救援的核心意義，「每當看到運送物資或接載病人的飛機降落，那種感動依然強烈。」
改變不了大環境的輪迴，劉曉靜選擇守住一刻的希望。她強調，醫療自主權與尊重的重要性，「即使世界在崩潰，如果能讓當地人在最無助的那一小時感受到被在乎，這件事就有存在的必要。」
超越文化背景與國界 目標一致為救人
劉曉靜說，人道救援的魅力，在於看見來自不同文化、背景與價值觀的人，為了明確目標而聚首。
她指出，救援工作讓她學會了與不同人相處，「大家為了一個明確的目標如救治病人，聚在一起工作，每天上班都有清晰的目標，能幸運地參與到對當地人生活有益的工作中，就是最大的意義。」
下一個目標，她希望到緬甸工作，「在孟加拉和馬來西亞工作時，接觸過很多羅興亞難民和義工同事，我想親自走進緬甸，了解當地真實情況，除了歷史原因之外，還有否甚麼原因導致這種排斥。」
記者：林家希
圖片：無國界醫生提供