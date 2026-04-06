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房屋署全方位支援長者 為200戶獨居或雙老家庭安裝跌倒偵測器

社會
更新時間：00:00 2026-04-06 HKT
發佈時間：00:00 2026-04-06 HKT

本港面對人口老化，現時約有74萬名60歲或以上長者居於房委會公共租住房屋，佔整體公屋人口三成半。房委會將支援長者納入2026/27年度重點項目，並以「邨『友』好事」作為年度主題計劃，鼓勵「關愛長者  鄰里互助」；並全面應用「幸福設計」指引，將「樂齡安居」及「跨代共融」概念，融入新建公屋及現有屋邨的翻新工程。與此同時，房委會執行機關房屋署積極引入樂齡科技，試行「長者戶大門開關物聯網訊息系統」及「一線通智能意外偵測系統及服務」等，應對長者社區日益增長的安全需求。


長者做完義工後覺得很有存在感


房屋署副署長(屋邨管理)康榮傑接受訪問時表示，「邨『友』好事」計劃資助各公屋舉辦長者探訪、鄰里茶聚、工作坊等活動，推動長者參與義工服務，實踐「老有所為」，「據以往經驗，長者都很歡迎、很開心，做完義工後覺得很有存在感，幫到社會。」為表揚社區互助精神，明年年初將舉辦「關愛長者義工頒獎禮暨分享會」，分享感動人心的服務個案。

他續謂，政府每年會選擇一些屋邨翻新外牆，透過改善公共屋邨環境，提升長者幸福感及歸屬感。近年政府透過舉辦工作坊收集意見，長者反應尤其熱烈，其中一個例子，是外牆以紫色為主色的葵芳邨，「居民說紫色對他們很重要，不可改顔色，因為很有感情，鬥很多歷史原因。」


房署主動探訪公屋長者住戶


關懷高齡長者方面，康榮傑稱，房署已主動探訪全港所有100歲或以上的公屋長者住戶，並陸續探訪90至99歲的長者住戶；若資源許可，將進一步擴展至80歲以上的長者住戶。署方與社署建立「對比機制」，找出未受社福支援的獨居及「雙老」住戶，委託關愛隊探訪及轉介服務。去年7月至今年1月底，已探訪逾32,200戶，轉介逾2,200次福利服務。

自去年年底起，新物業管理合約要求承辦商參與社署「與照顧者同行」計劃，安排最少20%前線員工，包括物業管理主任和保安員，接受長者關懷培訓，有關員工比例將逐步升至50%。
 

若長者長時間未開門會自動通知指定聯絡人


談及樂齡科技，康榮傑說，科技發展日新月異，試驗時會檢視居民接受程度，冀找到好方向，將好事物推展。房署去年在雲漢邨及常樂邨試行「長者戶大門開關物聯網訊息系統」，若長者長時間未開門會自動通知指定聯絡人，系統今年會推展至東匯邨及天恩邨。為偵測跌倒或長時間未有離開偵測範圍的緊急情況，房署亦與長者安居協會合作，推出「一線通智能意外偵測系統及服務」，替約200戶獨居或「雙老」長者戶，在室內安裝跌倒偵測器。


他提到，「長者戶大門開關物聯網訊息系統」試行期間，曾發出數十次通知，認為仍需時磨合，「時間設在48小時，（通知）全部都不是有意外發生。居民反映，有時北上或外遊，需事先告知我們，否則依然會有通知，未必很方便。」


房委會將在友愛邨及樂富邨引進新型樓梯機


另外，因應部分舊式屋邨樓宇部份樓層未能加裝升降機，房委會將在友愛邨及樂富邨引進新型樓梯機，便利行動不便的住戶及有需要的長者。康榮傑指，樓梯機可遙控控制，相對穩定安全，形容是「加強版電動輪椅」。

記者 蕭博禧

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