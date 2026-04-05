西九咖啡節遇暴雨 草地變泥地 主辦方：持4.5門票翌日免費再入場

西九咖啡節上周五（3日）起一連四日在西九文化區舉行，無奈天公不作美，接連兩日遇上黃色暴雨警告，今日（5日）清明節上下午都分別下暴雨，現場草地變泥地，西九文化區藝術公司部分低窪地區出現積水及泥濘，有參展商因水浸影響，需提早結束營業。

主辦方在社交平台表示，凡已購買今日門票的人士，可憑收據或手帶，於翌日（6日）免費再次入場。

西九咖啡節去年吸引約5萬人次入場，今年載譽歸來，4月3日起一連四日在西九文化區舉行。可惜天公不作美，連日來都有雨，天文台更是接連兩日都發出黃色暴雨警告。主辦方即時在地面鋪設膠板，以及安排吸水，但亦無法完全阻擋暴雨浸襲。

有人冒雨前來咖啡節，為保愛鞋，以膠袋包起來繼續「品啡」。主辦方亦宣布為100名參加者提供免費洗鞋服務，其後的參加者亦能以全單8折優惠洗鞋。