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清明節｜市民大雨中掃墓 金價貴到落陰間？紙紮舖：「黃金聚寶箱」大賣 人人「買金」燒俾先人

社會
更新時間：15:00 2026-04-05 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-05 HKT

今日（5日）是清明節，不少市民按傳統前往掃墓祭祖。《星島頭條》記者今早（4月5日）到鑽石山墳場觀察，雖然天氣不佳，不時下着驟雨，仍無阻孝子賢孫提著大包小包的祭品及衣包前往掃墓；鄰近鑽石山火葬場及墳場的富山邨，街市裡的燒臘味店、紙紮舖門前不時出現人龍。警方在現場設置交通管制，並安排市民分批過馬路；民安隊亦在墳場內協助維持秩序。

市民指人流比去年減少一半

與家人一同掃墓的薛太表示，今年合共花費約九百多元購買祭品，種類趨「現代化」，除了傳統衣包、金銀紙外，亦有手機、平板電腦、名牌袋等新款祭品，「基本上全部都買齊，傳統同現代的都有。」她認為人流比去年減少一半，「上年全部都係人、車，今年比較靜些，泊車亦方便好多，可能因為（復活節）假期分散，大家出咗去旅行」，加上天氣亦影響人流。

市民黃先生表示，今年主要購買祭祀用品，包括食物及金銀紙等，但未有清楚計算花費，約數百元由家人分擔。他坦言，每年都會上山拜祭長輩，而今年清明和復活節假期重疊，故日前已提早外遊，正好可在清明正日與家人掃墓，「人流比去年少，泊車方便咗，也可能因為我哋早到，容易搵到車位。」

紙紮銷情增兩至三成

而鄰近墳場的富山邨燒臘味店、紙紮舖門前不時出現人龍。紙紮舖老闆李先生表示，今年銷情比去年增加兩至三成，早上的生意「做都做唔切」；雖然油價、運輸成本上升，來貨價亦增加約一成，但店舖堅持不會加價，「經濟唔好，我哋都係照舊價錢，加上主要做熟客。」，反而價錢穩定可吸引更多街坊前來選購。他稱，今年正值長假期，估計拜祭人流會較分散，令正日人流「可能會減少」，但基本上「日日都有人買，拜完先去玩」。

他透露，今年最受歡迎的為「黃金聚寶箱」，其餘以金銀紙、衣服、鞋履等傳統用品為主，「我哋呢度金價貴到飛起，個個都係買金燒俾先人。」

燒臘味嘆「正日少咗好多人」

至於燒臘味店負責人趙小姐表示，今年人流大減，未及去年「墟冚」，「今年分咗幾日假期，人流就分散咗，正日少咗好多人。」她稱，雖然米價、運費等均上升，但仍以街坊客為主，故不會加價，「大家在出面買完（祭品）都會過來買，還有客人來自港島，主要是買燒肉、燒味，半隻或一隻都有人買；而需要提早訂購的乳豬，平均每天有5張訂單。」

趙小姐透露，今年不少市民選擇提早一星期拜祭，以避開人潮，「上個禮拜好多人，可能疊住復活節假期，大家提早拜山，加上見上年太多人，所以今年就分散咗。」

訂乳豬連同祭品共花費1300元

有不願出鏡的街坊羅先生則提早一天訂購750元的原隻乳豬，連同其他祭品、衣包，合共花費約1300元。他稱，每逢清明重陽也會和家人上山掃墓，乳豬是清明必備，雖然物價稍為上升，但仍堅持傳統，「有時間就一定要去拜，係一份心意。」談及人流，他留意到今年購買燒味的人流減少，「上年排到出走廊，今年都冇啦。可能大家都去旅行，提早拜。」

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙
 

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