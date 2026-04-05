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羅淑佩：啟德主場館辦室內賽車值得探討 前提是安全及精彩

社會
更新時間：12:40 2026-04-05 HKT
發佈時間：12:40 2026-04-05 HKT

啟德體育園連番舉行盛事。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（5日）在電視節目《講清講楚》中透露，有人向政府接觸，探討在啟德體育園主場館舉辦室內賽車活動，政府對此保持開放態度。至於賽車的具體類別，羅淑佩指並非一級方程式賽事，如果成事會再作介紹。

政府持開放態度 前提須安全

羅淑佩表示，有別於以往大球場因草地無法移動而限制用途，啟德主場館的設計優勢之一，是草地可以完全移除，騰出場地鋪設不同地面，因此能夠容納更多不同類型的活動，她舉例指「室內賽車」便是其中一個可能性。羅淑佩稱政府對此新項目持開放態度，但前提是安全、商業上能夠計算，以及讓她確信能為市民帶來精彩的體驗。

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