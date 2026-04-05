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何漢權斥「特朗普文化」教壞下一代  教育界應整合所作所為 成「反面教材」

社會
更新時間：10:34 2026-04-05 HKT
發佈時間：10:34 2026-04-05 HKT

全國政協委員、教育評議會主席何漢權批評，部分美西方國家以追求強大為名，行稱霸與侵略之實，更直指形成一種「誰大誰惡誰正確」的「特朗普文化」。他認為，這種價值觀不單教壞美國下一代，更對全球產生很壞影響。作為教育工作者必須將善良的價值提出，整理特朗普的負面案例，協助學生鞏固對和平、尊重、誠實等美德的認同，這亦是國家傳統的價值。

國家「風景獨好」居安亦要思危

何漢權今早（5日）在電台節目中表示，面對世界局勢紛亂，國家「風光獨好」，但居安亦要思危。他指出，中國在經濟、軍事及民生方面發展迅速，反映只要具備良好的環境與政策，便能發揮中國傳統文化的優勢。

他強調，香港教育工作者應以此為契機，引導學生加深對國家歷史、國情及國家安全的認識，並提出應以學生為本、家國為念、教育專業發展為務，建構一個「民胞物與」的博愛新世界觀。

「誰大誰惡誰正確」是恐怖價值觀

何漢權嚴厲批評美國總統特朗普所代表的價值觀，形容其只是「表面風光，實質腐敗不堪、貪婪自私」。他列舉特朗普諸多「歪理」，包括「前言不對後語」、「欺騙、搶奪、擄走國家領導人」等，認為這是一種「誰大誰惡誰正確」的恐怖價值觀。他擔憂這不僅教壞美國下一代，更對全球帶來極壞影響。

他重申，教育工作者必須弘揚善良價值，建議教育界整理特朗普的負面案例，擺出事實，與學生講道理、教導尊重，從而鞏固學生對和平、互相尊重、誠實等善良價值的認同。

何漢權指出，中國曾歷經列強侵佔的慘痛歷史，因此深刻明白強大之後不應干涉別國內政。反觀美西方國家，依循「強大後即稱霸、侵略、掠奪」的發展路徑。他強調，中國傳統文化如「天下大同」、「四海之內皆兄弟也」等和平思想，早已融入「民族DNA 」，始終堅持「勸和促談」的指導原則。

建議容許官津學校接收非本地生

何漢權又指香港在「十五五」規劃下，有一國兩制優勢，應發揮超級連繫人的角色。在新的發展階段，必須從過往的「融入」角色，提升至「服務」國家發展大局，並提出香港應鞏固及開拓新的戰略地位，全力打造國際高端人才聚集高地。他特別指出，香港的基礎教育體系應更具前瞻性，以配合國家長遠發展。香港的大學不能僅滿足於排名，更應思考其學科設置是否能配合國家發展的三大方向。

但他認為，現時大學學科未能滿足規劃要求，建議研究加入人工智能及碳排放等學科，又建議中小學基礎教育「門常開」，容許官津學校接收非本地生。他強調：「你門常開，鎖匙在特區政府手裏面。」

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