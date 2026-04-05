清明節天氣｜天文台下午5時40分取消黃色暴雨警告

【天氣/清明節】今日（4月5日）是清明節。天文台早上表示，與低壓槽相關的驟雨正影響南海北部。本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，而部分地區雨勢較大，初時局部地區能見度頗低。日間最高氣溫約27度。吹和緩南至東南風，稍後風勢清勁，高地間中吹強風。

天文台兩度發提示 廣泛地區或受大雨影響

天文台於上午9時55分表示，位於香港以南海域的強雷雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。市民請留意天氣變化。天文台再於10時50分指出，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。天文台再於上午11時10分表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

天文台於下午1時10分再發特別天氣提示，指受低壓槽影響，珠江口一帶持續有強雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有強烈狂風雷暴。市民請留意天氣變化。及後天文台於1時50分再次表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。天文台其後於下午2時05分發出黃色暴雨警告。

天文台於下午5時40分取消黃色暴雨警告。

天文台料本周後期日間炎熱

天文台展望，未來兩三日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本周後期日間炎熱。

天文台提到，一道低壓槽今日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及幾陣狂風雷暴。預料低壓槽會在星期一減弱，本周初至中期天色較為明朗。而一股偏東氣流會在本周中期影響廣東沿岸地區。隨著高空反氣旋增強，本周後期廣東地區天色好轉，日間炎熱。