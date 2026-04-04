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兩蚊兩折｜九巴愉翠苑車費回贈機一度停用 政府 : 高度關注 九巴須向乘客發還回贈

社會
更新時間：19:20 2026-04-04 HKT
發佈時間：19:20 2026-04-04 HKT

「兩蚊兩折」昨日(3日)首日實施，九巴部分車費回贈機即發生故障，有長者變相免費搭車，九巴解釋是個別拍卡機有問題，已確認系統運作正常，惟九巴設於沙田愉翠苑的車站拍卡機其後再被揭發出現故障，一度需暫時停用。政府回應時表示，高度關注九巴設於沙田愉翠苑的車費回贈機暫停使用事件。九巴表示已立即跟進，而該回贈機已回復正常運作。

回贈機暫停使用會影響所有乘客，包括「兩蚊兩折」受惠人士。政府已就此指示九巴必須迅速向受影響乘客發還分段收費回贈。

在沙田愉翠苑回贈機故障期間，「二元優惠計劃」受惠人士未能取回車費回贈，會令政府在該計劃下的車費補貼增加。政府強調，不會向九巴發還因此而引致的額外車費補貼，並會與九巴密切跟進補貼的詳細安排，保障公帑。

回贈機暫停使用會影響所有乘客，包括「兩蚊兩折」受惠人士。政府已就此指示九巴必須迅速向受影響乘客發還分段收費回贈。
回贈機暫停使用會影響所有乘客，包括「兩蚊兩折」受惠人士。政府已就此指示九巴必須迅速向受影響乘客發還分段收費回贈。

政府強調，九巴作為公共交通營辦商，有責任確保其系統（包括車費回贈機）運作正常，敦促九巴認真跟進，避免類似情況發生。

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九巴車費回贈系統疑故障 長者變相「免費搭車」 政府促九巴交報告

九巴指周五(3日)晚上檢查時愉翠苑的車站拍卡機運作正常，其後收到市民指該拍卡機沒反應，於是貼出暫停使用告示，並立即安排跟進。現時該拍卡機已回復正常，受影響乘客可致電九巴熱線查詢，或安排領回分段收費回贈。

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