復活節長假警西貢反爆竊 兩男圖潛獨立屋犯案被捕
更新時間：19:03 2026-04-04 HKT
發佈時間：19:03 2026-04-04 HKT
發佈時間：19:03 2026-04-04 HKT
因應期將至，市民外遊及外出活動增加，入屋爆竊風險相對提升，警方東九龍總區警察機動部隊人員在西貢村屋一帶展開反爆竊巡邏行動。
行動中，人員今日（4日）上午約9時在西貢壁屋村路發現兩名形跡可疑男子，遂上前截查，並在他們身上檢獲多種可用於偷竊的物品，包括螺絲批、手套及鐵桿等，遂以涉嫌「外出時備有偷竊用的物品」拘捕該兩名分別為39歲斯里蘭卡籍及50歲印度籍男子。
初步調查顯示，兩人持有行街紙，他們企圖於西貢區的獨立屋內進行盜竊，案件已交由將軍澳警區刑事調查隊第一隊跟進。
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