醫管局外洩病人資料｜數字辦 : 高度重視事件 籲市民提高警覺勿輕信陌生人

醫管局發生病人資料外洩事件，超過5.6萬名病人受影響。數字政策辦公室（數字辦）今日表示，高度重視事件，並已即時聯絡醫管局緊密跟進相關情況。得悉醫管局已即時採取應變措施，全面檢視內部網絡系統並確認運作安全正常，並會通知受影響人士。數字辦會向醫管局提供專業意見及技術支援以全力協助事故應變，並持續進行情報監察。

勿單憑對方能提供個人資料而輕信其身份

數字辦亦呼籲市民應時刻保持警覺，切勿單憑對方能提供個人資料而輕信其身份。即使有陌生人能道出市民的個人資料，例如全名、身份證號碼或出生日期等，亦不足以證實該陌生人的真實身份，必要時應聯絡相關部門的官方熱線進行查證，或向個人資料私隱專員公署尋求協助。

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