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「劉馬車」涉3日內於多區非禮10名女性 今被控10項非禮罪還押

社會
更新時間：17:16 2026-04-04 HKT
發佈時間：17:16 2026-04-04 HKT

外號「劉馬車」的劉駿軒被指涉嫌在屯門、上水、旺角、將軍澳等各區屋苑及商場摸女性大腿，3日內非禮至少4名女子、6名女童，受害人介乎12至20歲。劉駿軒今日( 4日 )下午在觀塘裁判法院首次提堂，暫被控10項猥褻侵犯罪。劉駿軒暫准毋須答辯，裁判官丘國新押後案件至6月1日於屯門裁判法院再訊，以待警方進一步調查。辯方申請保釋被拒，期間劉馬車須還押看管。

29歲無業男子劉駿軒被控於今年3月30日至4月1日期間，在荃灣楊屋道69號1樓樓梯、上水旭埔苑唐湖閣（C座）4樓走廊外、天水圍天耀邨耀華樓外、屯門大興政府合署外、旺角朗豪坊12樓玩具"反"斗城外、屯門澤豐花園澤民樓（第3座）23樓走廊、屯門良景邨良華樓16樓走廊、將軍澳和明苑和逸閣（A座）外及旺角旺角新之城1樓Finding JUJU十度猥褻侵犯女子W、X、Y、Z及女童A、B、C、D、E、F。

案件編號：KTCC 635/2026

法庭記者：陳子豪

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