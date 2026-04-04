清明拜山注意｜天文台料明日有驟雨及狂風雷暴 高地間中吹6級風
更新時間：16:18 2026-04-04 HKT
發佈時間：16:18 2026-04-04 HKT
發佈時間：16:18 2026-04-04 HKT
「清明時節雨紛紛」，根據天文台的預測，一道低壓槽會在明日(5日)繼續為廣東沿岸帶來驟雨及幾陣狂風雷暴。天文台預計明日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，高地間中6級。
根據天文台9天天氣預測，明天氣溫介乎23至27度，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，吹南至東南風3至4級，稍後5級，高地間中6級，顯著降雨概率為高。周一(4月6日)最高氣溫24度，最低氣溫28度，大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有狂風雷暴，下午短暫時間有陽光，吹南風4至5級，高地間中6級。
天文台預料低壓槽會在星期一減弱，下周初至中期天色較為明朗。周二(4月7日)氣溫25度至29度，大致多雲，有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。同時，一道偏東氣流會在下週中期影響廣東沿岸地區。隨著高空反氣旋增強，下周後期廣東地區天色好轉，日間炎熱。下周三(8日)至下周六(11日)天氣稍為好轉，日間天色明朗，周四(9日)氣溫介乎24至29度，大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及炎熱，下周五(10日)至周六(11日)最高氣溫回升至30度，部分時間有陽光，日間炎熱。
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